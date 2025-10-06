Штраф 2000 злотих – українців у Польщі зобов’язали обміняти водійські посвідчення

Українські водійські посвідчення перестали діяти для громадян України, які перебувають у Польщі довше 180 днів. У разі невиконання вимоги щодо обміну на польські права водіям загрожує штраф. Про це повідомляє EnableMe UA.
Нові правила, які набувають чинності з 1 жовтня 2025 року, змінюють порядок використання українських водійських посвідчень у Польщі. Якщо раніше українці, зокрема біженці, могли керувати автомобілем на підставі національних прав, тепер ця можливість обмежена.
Що зміниться з 1 жовтня 2025 року?
До 30 вересня 2025 року діяла постанова, яка дозволяла українським громадянам, включаючи біженців, використовувати українські посвідчення водія без обов’язкової заміни. Однак із 1 жовтня:
- Громадяни, які перебувають у Польщі понад 180 днів, зобов’язані мати польське посвідчення водія.
- За відсутності польських прав передбачено штраф у розмірі 2000 злотих (приблизно 22 800 грн).
- Винятки для біженців більше не застосовуються.
Таким чином, українці повинні пройти процедуру обміну документів.
Як українцям отримати польські права?
Існує два способи: обмін українських прав на польські або проходження навчання й складання іспитів.
- Посвідчення є дійсним.
- Воно видане Україною (державою-учасницею Віденської конвенції про дорожній рух).
- Особа легально перебуває в Польщі та може підтвердити проживання понад 185 днів.
Процедура обміну:
- оригінал українського посвідчення водія;
- переклад, завірений присяжним перекладачем;
- документ, що підтверджує легальне перебування (PESEL, карта побиту тощо);
- медичну довідку від польського лікаря.
У деяких випадках може знадобитися складання теоретичного іспиту через розбіжності між українським і польським законодавством.
- теоретичний (знання правил дорожнього руху);
- практичний (водіння в місті).
Вартість навчання становить від 2500 до 3500 злотих залежно від міста.
Що буде, якщо не обміняти права?
Керування автомобілем із простроченим українським посвідченням після 1 жовтня 2025 року в Польщі вважатиметься їздою без прав. Наслідки включають:
- штраф у розмірі 2000 злотих;
- проблеми з поліцією та страховими компаніями у разі ДТП;
- можливу конфіскацію автомобіля за серйозних порушень.
Українцям, які планують залишатися в Польщі довше ніж пів року, рекомендують своєчасно подбати про обмін посвідчення водія, щоб уникнути штрафів і забезпечити безперебійне пересування країною.
Оскільки процедура оформлення польських прав може тривати кілька місяців, громадянам, які вже перебувають у Польщі понад 180 днів, радять не відкладати її на останній момент.
