Практика судів
  1. У світі
  2. / В Україні

Штраф 2000 злотих – українців у Польщі зобов’язали обміняти водійські посвідчення

20:52, 6 жовтня 2025
Українцям в Польщі після пів року проживання потрібно міняти права на польські.
Штраф 2000 злотих – українців у Польщі зобов’язали обміняти водійські посвідчення
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українські водійські посвідчення перестали діяти для громадян України, які перебувають у Польщі довше 180 днів. У разі невиконання вимоги щодо обміну на польські права водіям загрожує штраф. Про це повідомляє EnableMe UA.

Нові правила, які набувають чинності з 1 жовтня 2025 року, змінюють порядок використання українських водійських посвідчень у Польщі. Якщо раніше українці, зокрема біженці, могли керувати автомобілем на підставі національних прав, тепер ця можливість обмежена.

Що зміниться з 1 жовтня 2025 року?

До 30 вересня 2025 року діяла постанова, яка дозволяла українським громадянам, включаючи біженців, використовувати українські посвідчення водія без обов’язкової заміни. Однак із 1 жовтня:
- Громадяни, які перебувають у Польщі понад 180 днів, зобов’язані мати польське посвідчення водія.
- За відсутності польських прав передбачено штраф у розмірі 2000 злотих (приблизно 22 800 грн).
- Винятки для біженців більше не застосовуються.

Таким чином, українці повинні пройти процедуру обміну документів.

Як українцям отримати польські права?

Існує два способи: обмін українських прав на польські або проходження навчання й складання іспитів.

  1. Обмін українських прав на польські
    Українці можуть обміняти свої посвідчення без повного проходження курсу навчання, якщо:

- Посвідчення є дійсним.
- Воно видане Україною (державою-учасницею Віденської конвенції про дорожній рух).
- Особа легально перебуває в Польщі та може підтвердити проживання понад 185 днів.

Процедура обміну:

  1. Звернутися до Urzędu Miasta або Starostwa Powiatowego за місцем проживання.
  2. Подати заяву та необхідні документи:

- оригінал українського посвідчення водія;

- переклад, завірений присяжним перекладачем;

- документ, що підтверджує легальне перебування (PESEL, карта побиту тощо);

- медичну довідку від польського лікаря.

  1. Сплатити адміністративний збір (приблизно 100 злотих).
  2. Очікувати виготовлення польських прав (зазвичай 2–3 місяці).

У деяких випадках може знадобитися складання теоретичного іспиту через розбіжності між українським і польським законодавством.

  1. Повторне навчання і складання іспитів
    Якщо обмін неможливий (наприклад, через відсутність дійсного українського посвідчення), необхідно пройти навчання в польській автошколі та скласти два іспити в WORD (Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego):

- теоретичний (знання правил дорожнього руху);

- практичний (водіння в місті).

Вартість навчання становить від 2500 до 3500 злотих залежно від міста.

Що буде, якщо не обміняти права?

Керування автомобілем із простроченим українським посвідченням після 1 жовтня 2025 року в Польщі вважатиметься їздою без прав. Наслідки включають:

- штраф у розмірі 2000 злотих;
- проблеми з поліцією та страховими компаніями у разі ДТП;
- можливу конфіскацію автомобіля за серйозних порушень.

Українцям, які планують залишатися в Польщі довше ніж пів року, рекомендують своєчасно подбати про обмін посвідчення водія, щоб уникнути штрафів і забезпечити безперебійне пересування країною.

Оскільки процедура оформлення польських прав може тривати кілька місяців, громадянам, які вже перебувають у Польщі понад 180 днів, радять не відкладати її на останній момент.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Польща посвідчення водія штраф

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Основним джерелом збільшення видатків на оборону на 325 млрд грн буде слугувати позичка від міжнародних партнерів – Роксолана Підласа

З 325 млрд грн більшу частину – 294 млрд – покриють за рахунок «безповоротної позички» від європейських партнерів.

Користувачі електросамокатів будуть нести відповідальність на рівні з водіями авто та велосипедистами

Верховна Рада готується прийняти законопроект про відповідальність для користувачів електросамокатів та моноколес, який пролежав у парламенті більше 5 років.

Критично важливі підприємства можуть звернутися до Міноборони із запитом про обмеження інформації про них в реєстрах

Механізм обмеження передбачає, що підприємство саме ініціює закриття даних через Міноборони – але порядок обмеження інформації регулює процедуру настільки у загальних рисах, що може спричинити проблеми на практиці .

Європарламент заслухає питання щодо чергового вотуму недовіри главі Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн

Вотуми недовіри можуть стати буденністю для глави виконавчого органу ЄС Урсули фон дер Ляєн.

Бюджет на 2026 рік поки що не передбачає суддівської винагороди для нових суддів апеляційних та місцевих судів – ДСА

Бюджет судової влади на 2026 рік передбачає можливість забезпечити суддівською винагородою лише 159 нових суддів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Татаринов
    Дмитро Татаринов
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Ірина Соломко
    Ірина Соломко
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду