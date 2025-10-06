Штраф 2000 злотих – українців у Польщі зобов’язали обміняти водійські посвідчення

Українцям в Польщі після пів року проживання потрібно міняти права на польські.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українські водійські посвідчення перестали діяти для громадян України, які перебувають у Польщі довше 180 днів. У разі невиконання вимоги щодо обміну на польські права водіям загрожує штраф. Про це повідомляє EnableMe UA.

Нові правила, які набувають чинності з 1 жовтня 2025 року, змінюють порядок використання українських водійських посвідчень у Польщі. Якщо раніше українці, зокрема біженці, могли керувати автомобілем на підставі національних прав, тепер ця можливість обмежена.

Що зміниться з 1 жовтня 2025 року?

До 30 вересня 2025 року діяла постанова, яка дозволяла українським громадянам, включаючи біженців, використовувати українські посвідчення водія без обов’язкової заміни. Однак із 1 жовтня:

- Громадяни, які перебувають у Польщі понад 180 днів, зобов’язані мати польське посвідчення водія.

- За відсутності польських прав передбачено штраф у розмірі 2000 злотих (приблизно 22 800 грн).

- Винятки для біженців більше не застосовуються.

Таким чином, українці повинні пройти процедуру обміну документів.

Як українцям отримати польські права?

Існує два способи: обмін українських прав на польські або проходження навчання й складання іспитів.

Обмін українських прав на польські

Українці можуть обміняти свої посвідчення без повного проходження курсу навчання, якщо:

- Посвідчення є дійсним.

- Воно видане Україною (державою-учасницею Віденської конвенції про дорожній рух).

- Особа легально перебуває в Польщі та може підтвердити проживання понад 185 днів.

Процедура обміну:

Звернутися до Urzędu Miasta або Starostwa Powiatowego за місцем проживання. Подати заяву та необхідні документи:

- оригінал українського посвідчення водія;

- переклад, завірений присяжним перекладачем;

- документ, що підтверджує легальне перебування (PESEL, карта побиту тощо);

- медичну довідку від польського лікаря.

Сплатити адміністративний збір (приблизно 100 злотих). Очікувати виготовлення польських прав (зазвичай 2–3 місяці).

У деяких випадках може знадобитися складання теоретичного іспиту через розбіжності між українським і польським законодавством.

Повторне навчання і складання іспитів

Якщо обмін неможливий (наприклад, через відсутність дійсного українського посвідчення), необхідно пройти навчання в польській автошколі та скласти два іспити в WORD (Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego):

- теоретичний (знання правил дорожнього руху);

- практичний (водіння в місті).

Вартість навчання становить від 2500 до 3500 злотих залежно від міста.

Що буде, якщо не обміняти права?

Керування автомобілем із простроченим українським посвідченням після 1 жовтня 2025 року в Польщі вважатиметься їздою без прав. Наслідки включають:

- штраф у розмірі 2000 злотих;

- проблеми з поліцією та страховими компаніями у разі ДТП;

- можливу конфіскацію автомобіля за серйозних порушень.

Українцям, які планують залишатися в Польщі довше ніж пів року, рекомендують своєчасно подбати про обмін посвідчення водія, щоб уникнути штрафів і забезпечити безперебійне пересування країною.

Оскільки процедура оформлення польських прав може тривати кілька місяців, громадянам, які вже перебувають у Польщі понад 180 днів, радять не відкладати її на останній момент.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.