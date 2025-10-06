Штраф 2000 злотых – украинцев в Польше обязали обменять водительские удостоверения

Украинцам в Польше после полугода проживания нужно менять права на польские.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинские водительские удостоверения перестали действовать для граждан Украины, которые находятся в Польше дольше 180 дней. В случае невыполнения требования об обмене на польские права водителям грозит штраф. Об этом сообщает EnableMe UA.

Новые правила, которые вступают в силу с 1 октября 2025 года, меняют порядок использования украинских водительских удостоверений в Польше. Если раньше украинцы, в частности беженцы, могли управлять автомобилем на основании национальных прав, теперь эта возможность ограничена.

Что изменится с 1 октября 2025 года?

До 30 сентября 2025 года действовало постановление, которое позволяло украинским гражданам, включая беженцев, использовать украинские водительские удостоверения без обязательной замены. Однако с 1 октября:

- Граждане, пребывающие в Польше более 180 дней, обязаны иметь польское водительское удостоверение.

- При отсутствии польских прав предусмотрен штраф в размере 2000 злотых (примерно 22 800 грн).

- Исключения для беженцев больше не применяются.

Таким образом, украинцы должны пройти процедуру обмена документов.

Как украинцам получить польские права?

Существует два способа: обмен украинских прав на польские или прохождение обучения и сдача экзаменов.

Обмен украинских прав на польские

Украинцы могут обменять свои удостоверения без полного прохождения курса обучения, если:

- Удостоверение является действительным.

- Оно выдано Украиной (государством-участником Венской конвенции о дорожном движении).

- Лицо легально находится в Польше и может подтвердить проживание более 185 дней.

Процедура обмена:

Обратиться в Urząd Miasta или Starostwa Powiatowego по месту жительства. Подать заявление и необходимые документы:

- оригинал украинского водительского удостоверения;

- перевод, заверенный присяжным переводчиком;

- документ, подтверждающий легальное пребывание (PESEL, карта побыту и т.д.);

- медицинскую справку от польского врача.

Оплатить административный сбор (примерно 100 злотых). Ожидать изготовления польских прав (обычно 2–3 месяца).

В некоторых случаях может потребоваться сдача теоретического экзамена из-за различий между украинским и польским законодательством.

Повторное обучение и сдача экзаменов

Если обмен невозможен (например, из-за отсутствия действительного украинского удостоверения), необходимо пройти обучение в польской автошколе и сдать два экзамена в WORD (Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego):

- теоретический (знание правил дорожного движения);

- практический (вождение в городе).

Стоимость обучения составляет от 2500 до 3500 злотых в зависимости от города.

Что будет, если не обменять права?

Управление автомобилем с просроченным украинским удостоверением после 1 октября 2025 года в Польше будет считаться вождением без прав. Последствия включают:

- штраф в размере 2000 злотых;

- проблемы с полицией и страховыми компаниями в случае ДТП;

- возможную конфискацию автомобиля за серьезные нарушения.

Украинцам, которые планируют оставаться в Польше дольше полугода, рекомендуют своевременно позаботиться об обмене водительского удостоверения, чтобы избежать штрафов и обеспечить беспрепятственное передвижение по стране.

Поскольку процедура оформления польских прав может длиться несколько месяцев, гражданам, которые уже находятся в Польше более 180 дней, советуют не откладывать ее на последний момент.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.