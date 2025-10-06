Штраф 2000 злотых – украинцев в Польше обязали обменять водительские удостоверения

Украинские водительские удостоверения перестали действовать для граждан Украины, которые находятся в Польше дольше 180 дней. В случае невыполнения требования об обмене на польские права водителям грозит штраф. Об этом сообщает EnableMe UA.
Новые правила, которые вступают в силу с 1 октября 2025 года, меняют порядок использования украинских водительских удостоверений в Польше. Если раньше украинцы, в частности беженцы, могли управлять автомобилем на основании национальных прав, теперь эта возможность ограничена.
Что изменится с 1 октября 2025 года?
До 30 сентября 2025 года действовало постановление, которое позволяло украинским гражданам, включая беженцев, использовать украинские водительские удостоверения без обязательной замены. Однако с 1 октября:
- Граждане, пребывающие в Польше более 180 дней, обязаны иметь польское водительское удостоверение.
- При отсутствии польских прав предусмотрен штраф в размере 2000 злотых (примерно 22 800 грн).
- Исключения для беженцев больше не применяются.
Таким образом, украинцы должны пройти процедуру обмена документов.
Как украинцам получить польские права?
Существует два способа: обмен украинских прав на польские или прохождение обучения и сдача экзаменов.
Украинцы могут обменять свои удостоверения без полного прохождения курса обучения, если:
- Удостоверение является действительным.
- Оно выдано Украиной (государством-участником Венской конвенции о дорожном движении).
- Лицо легально находится в Польше и может подтвердить проживание более 185 дней.
Процедура обмена:
- оригинал украинского водительского удостоверения;
- перевод, заверенный присяжным переводчиком;
- документ, подтверждающий легальное пребывание (PESEL, карта побыту и т.д.);
- медицинскую справку от польского врача.
В некоторых случаях может потребоваться сдача теоретического экзамена из-за различий между украинским и польским законодательством.
Если обмен невозможен (например, из-за отсутствия действительного украинского удостоверения), необходимо пройти обучение в польской автошколе и сдать два экзамена в WORD (Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego):
- теоретический (знание правил дорожного движения);
- практический (вождение в городе).
Стоимость обучения составляет от 2500 до 3500 злотых в зависимости от города.
Что будет, если не обменять права?
Управление автомобилем с просроченным украинским удостоверением после 1 октября 2025 года в Польше будет считаться вождением без прав. Последствия включают:
- штраф в размере 2000 злотых;
- проблемы с полицией и страховыми компаниями в случае ДТП;
- возможную конфискацию автомобиля за серьезные нарушения.
Украинцам, которые планируют оставаться в Польше дольше полугода, рекомендуют своевременно позаботиться об обмене водительского удостоверения, чтобы избежать штрафов и обеспечить беспрепятственное передвижение по стране.
Поскольку процедура оформления польских прав может длиться несколько месяцев, гражданам, которые уже находятся в Польше более 180 дней, советуют не откладывать ее на последний момент.
