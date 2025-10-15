Літак із Пітом Гегсетом екстрено сів у Великій Британії через тріщину в склі

Літак із міністром оборони США Пітом Гегсетом здійснив аварійну посадку у Великій Британії.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Літак, на борту якого перебував міністр оборони США Піт Гегсет, вилетів із Бельгії до США, але під час перельоту оголосив надзвичайну ситуацію над Атлантикою і був змушений повернутися у напрямку Великої Британії.

Як повідомили у Пентагоні, причиною інциденту стала тріщина у лобовому склі літака.

«Літак приземлився відповідно до стандартних процедур, і всі на борту, включаючи міністра Гегсета, у безпеці», — заявили в оборонному відомстві США.

Політ завершився без інцидентів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.