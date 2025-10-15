Самолет с Питом Хегсетом экстренно сел в Великобритании из-за трещины в стекле

Самолет с министром обороны США Питом Хегсетом совершил аварийную посадку в Великобритании.

Самолет, на борту которого находился министр обороны США Пит Хегсет, вылетел из Бельгии в США, но во время перелета объявил чрезвычайную ситуацию над Атлантикой и был вынужден повернуть в направлении Великобритании.

Как сообщили в Пентагоне, причиной инцидента стала трещина в лобовом стекле самолета.

«Самолет приземлился в соответствии со стандартными процедурами, и все на борту, включая министра Хегсета, в безопасности», — заявили в оборонном ведомстве США.

Полет завершился без инцидентов.

