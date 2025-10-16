У Британії колишній адвокат та суддя отримав 4 роки в’язниці за шахрайство з коштами клієнтів

64-річний Шон Каллаган понад 15 років привласнював гроші клієнтів, підробляв документи та витрачав кошти на розкішні покупки й нерухомість за кордоном.

У Великій Британії до чотирьох років позбавлення волі засудили 64-річного Шона Каллагана, колишнього адвоката та заступника окружного судді з графства Ессекс. Він визнав провину у 17 епізодах шахрайства та двох крадіжках, унаслідок яких незаконно заволодів близько £350 тисячами (близько 460 тисяч доларів). Про це повідомляє Law Gazette.

Вказується, що Каллаган протягом більш ніж 15 років підробляв платіжні дані, завищував клієнтські гонорари та створював фіктивні рахунки-фактури, щоб переводити кошти на власні рахунки. Отримані гроші він витрачав на ремонт будинку, купівлю автомобіля, його запчастини та нерухомість за кордоном.

Каллаган працював у юридичній фірмі BTMK Solicitors, а з 2019 року — у компанії Palmers. Обидві фірми провели внутрішні розслідування та ініціювали процеси щодо повернення коштів клієнтам.

За даними слідства, від дій юриста постраждали понад десяток осіб і компаній, чиї кошти він або привласнив, або використав для прикриття шахрайських операцій. Зокрема, у 2008 році Каллаган змінив дані у заповіті померлої клієнтки й переказав понад £20 тисяч із її спадщини на свій бізнес-рахунок.

Його ув’язнили на початку жовтня за рішенням Саутворкського суду. Ще у 2022 році Каллаган був виключений із реєстру юристів Англії та Уельсу після того, як визнав, що незаконно використовував гроші клієнтів.

Детектив Томас Блекмор, який вів розслідування, зазначив: «Каллаган займав посаду, що вимагала довіри, але натомість створив складну схему обману, повторюючи її знову і знову. Він діяв без жодних докорів сумління — навіть коли йшлося про сімейну спадщину».

У фірмі BTMK повідомили, що після виявлення порушень негайно поінформували поліцію та регулятора, а також створили фонд для компенсації постраждалим клієнтам.

У Palmers додали, що Каллаган мав репутацію досвідченого юриста, однак система внутрішнього контролю виявила фінансові зловживання, після чого його негайно звільнили та передали справу поліції.

«Ми вдячні нашим працівникам, завдяки яким вдалося виявити порушення. Те, що Каллаган отримав реальний тюремний строк за свої шахрайські дії, — справедливий результат», — зазначили у компанії.

