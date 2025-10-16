В Великобритании бывший адвокат и судья получил 4 года тюрьмы за мошенничество с деньгами клиентов

64-летний Шон Каллаган более 15 лет присваивал средства клиентов, подделывал документы и тратил деньги на роскошные покупки и недвижимость за рубежом.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Великобритании к четырём годам лишения свободы приговорили 64-летнего Шона Каллагана, бывшего адвоката и заместителя окружного судьи из графства Эссекс. Он признал вину по 17 эпизодам мошенничества и двум кражам, в результате которых незаконно завладел около £350 тысячами (около 460 тысяч долларов). Об этом сообщает Law Gazette.

Отмечается, что Каллаган на протяжении более 15 лет подделывал платёжные данные, завышал клиентские гонорары и создавал фиктивные счета-фактуры, чтобы переводить средства на собственные счета. Полученные деньги он тратил на ремонт дома, покупку автомобиля, его запчастей и недвижимости за рубежом.

Каллаган работал в юридической фирме BTMK Solicitors, а с 2019 года — в компании Palmers. Обе фирмы провели внутренние расследования и инициировали процессы по возврату средств клиентам.

По данным следствия, от действий юриста пострадали более десятка лиц и компаний, чьи средства он либо присвоил, либо использовал для сокрытия мошеннических операций. В частности, в 2008 году Каллаган изменил данные в завещании умершей клиентки и перевёл более £20 тысяч из её наследства на свой бизнес-счёт.

Его заключили под стражу в начале октября по решению Саутворкского суда. Ещё в 2022 году Каллаган был исключён из реестра юристов Англии и Уэльса после того, как признал, что незаконно использовал деньги клиентов.

Детектив Томас Блэкмор, который вёл расследование, отметил: «Каллаган занимал должность, требующую доверия, но вместо этого создал сложную схему обмана, повторяя её снова и снова. Он действовал без малейших угрызений совести — даже когда речь шла о семейном наследстве».

В фирме BTMK сообщили, что после обнаружения нарушений незамедлительно проинформировали полицию и регулятора, а также создали фонд для компенсации пострадавшим клиентам.

В Palmers добавили, что Каллаган имел репутацию опытного юриста, однако система внутреннего контроля выявила финансовые злоупотребления, после чего его незамедлительно уволили и передали дело полиции.

«Мы благодарны нашим сотрудникам, благодаря которым удалось выявить нарушения. То, что Каллаган получил реальный тюремный срок за свои мошеннические действия, — справедливый результат», — отметили в компании.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.