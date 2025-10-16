Практика судів
ЄС не може домовитися щодо нового закону про перевезення тварин — переговори заблоковані

21:54, 16 жовтня 2025
Законопроект, який мав обмежити тривалість перевезення тварин і покращити умови транспортування, зіткнувся з опором окремих країн.
Європейський Союз опинився у глухому куті щодо нового закону, який мав покращити умови перевезення тварин. Ініціатива передбачала обмеження тривалості транспортування тварин, призначених для забою, до дев’яти годин, збільшення простору у вантажівках і заборону перевезень у спеку вдень — лише вночі. Про це повідомляє Barron`s.

Видання вказує, що однак документ викликав жорсткий опір з боку кількох країн-членів ЄС.

«Ситуація повністю заблокована. Це надзвичайно, надзвичайно прикро», — заявила євродепутатка від Люксембургу Тіллі Мец, яка є співавторкою законопроекту.

Мец вважає, що закон гальмують, оскільки він ставить під сумнів інтенсивні методи тваринництва, і наразі немає навіть орієнтовного графіку подальшого розгляду. Попри це, вона пообіцяла не відступати, наголошуючи, що переважна більшість європейців підтримує підвищення стандартів добробуту тварин.

Нині правила ЄС дозволяють перевезення худоби від 8 до 28 годин залежно від виду тварин, без обов’язкових зупинок для свиней. Температура у транспорті може коливатися від +5 до +30 °C із допустимим відхиленням у +5 градусів.

Фермери наполягають, що головна проблема полягає не в самих нормах, а в контролі за їх дотриманням.

Єврокомісія наполягає, що її пропозиції ґрунтуються на рекомендаціях Європейського агентства з безпеки харчових продуктів (EFSA), яке радить скоротити тривалість перевезень, знизити температуру та надати тваринам більше простору — це покращить їхній стан і підвищить безпеку харчових продуктів.

Зоозахисники ж називають чинні норми застарілими та недостатніми.

«Простір, який нині передбачений для тварин у транспорті, дуже обмежений і нечітко прописаний. Тварини повинні мати змогу розставити ноги, щоб утримувати рівновагу під час руху», — пояснила ветеринарка Тея Дронжич із організації Animal Welfare Foundation.

Вона назвала позицію деяких держав «тривожною» й нагадала, що нещодавні перевірки на болгарсько-турецькому кордоні виявили тварин, які днями сиділи у вантажівках без води, деякі отримували травми або навіть народжували поруч із іншими у клітках, вказує видання.

Активісти закликають ЄС посилити контроль на кордонах і всередині блоку, щоб запобігти таким випадкам.

У Єврокомісії повідомили, що рішення щодо подальшої долі законопроекту залишається за урядами країн ЄС і Європарламентом. Обговорення серед держав-членів заплановане на грудень цього року.

«Ми, звісно, сподіваємося, що держави зможуть ухвалити рішення найближчим часом», — заявив представник Єврокомісії.

