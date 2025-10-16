ЕС не может договориться о новом законе о перевозке животных — переговоры заблокированы

Законопроект, который должен был ограничить продолжительность перевозки животных и улучшить условия транспортировки, столкнулся с сопротивлением отдельных стран.

Европейский Союз оказался в тупике относительно нового закона, который должен был улучшить условия перевозки животных. Инициатива предусматривала ограничение продолжительности транспортировки животных, предназначенных для убоя, до девяти часов, увеличение пространства в грузовиках и запрет перевозок в жару днем — только ночью. Об этом сообщает Barron’s.

Издание указывает, что документ вызвал жесткое сопротивление со стороны нескольких стран — членов ЕС.

«Ситуация полностью заблокирована. Это чрезвычайно, чрезвычайно печально», — заявила евродепутат от Люксембурга Тилли Мец, которая является соавтором законопроекта.

Мец считает, что закон тормозят, поскольку он ставит под сомнение интенсивные методы животноводства, и в настоящее время нет даже ориентировочного графика дальнейшего рассмотрения. Несмотря на это, она пообещала не отступать, подчеркнув, что подавляющее большинство европейцев поддерживает повышение стандартов благополучия животных.

В настоящее время правила ЕС позволяют перевозку скота от 8 до 28 часов в зависимости от вида животных, без обязательных остановок для свиней. Температура в транспорте может колебаться от +5 до +30 °C с допустимым отклонением в +5 градусов.

Фермеры настаивают, что главная проблема заключается не в самих нормах, а в контроле за их соблюдением.

Еврокомиссия утверждает, что ее предложения основаны на рекомендациях Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов (EFSA), которое советует сократить продолжительность перевозок, снизить температуру и предоставить животным больше пространства — это улучшит их состояние и повысит безопасность пищевых продуктов.

Зоозащитники же называют действующие нормы устаревшими и недостаточными.

«Пространство, которое сейчас предусмотрено для животных в транспорте, очень ограничено и прописано нечетко. Животные должны иметь возможность расставить ноги, чтобы сохранять равновесие во время движения», — объяснила ветеринар Тея Дронжич из организации Animal Welfare Foundation.

Она назвала позицию некоторых государств «тревожной» и напомнила, что недавние проверки на болгаро-турецкой границе выявили животных, которые днями сидели в грузовиках без воды; некоторые получали травмы или даже рожали рядом с другими в клетках, указывает издание.

Активисты призывают ЕС усилить контроль на границах и внутри блока, чтобы предотвратить подобные случаи.

В Еврокомиссии сообщили, что решение относительно дальнейшей судьбы законопроекта остается за правительствами стран ЕС и Европарламентом. Обсуждение среди государств-членов запланировано на декабрь этого года.

«Мы, конечно, надеемся, что государства смогут принять решение в ближайшее время», — заявил представитель Еврокомиссии.

