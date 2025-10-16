Практика судів
В Осло судили охоронця посольства США за шпигунство на користь Росії та Ірану

18:31, 16 жовтня 2025
Норвежець проведе 3 роки та 7 місяців у в’язниці.
В Осло судили охоронця посольства США за шпигунство на користь Росії та Ірану
Фото: NRK
Суд Осло оголосив вирок 28-річному громадянину Норвегії, якого звинуватили у шпигунській діяльності під час роботи в посольстві США, повідомляє NRK.

Норвежця, який працював охоронцем в американському посольстві в Осло, звинувачували у передачі інформації Росії та Ірану протягом кількох місяців 2024 року. Підсудний стверджував, що його мотивом була позиція посольства США щодо конфлікту між Ізраїлем і Палестиною.

Чоловік визнав, що ділився інформацією з агентами обох держав і зустрічався зі своїм російським куратором, якого норвезька спецслужба ідентифікувала як «колишнього дипломата» РФ Владіміра Калінова. Водночас він відмовився визнавати свою провину, стверджуючи, що дані не були секретними, а частина з них — вигадана.

Суд визнав, що інформація, якою поділився чоловік, «могла зашкодити не тільки американським безпековим інтересам, але й основним національним інтересам Норвегії». Підсудного засудили до трьох років і семи місяців увʼязнення за шпигунство, водночас виправдавши за звинуваченням у корупції, пов’язаному з нібито отриманими 10 тисячами євро від російських агентів.

