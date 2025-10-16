В Осло судили охранника посольства США за шпионаж в пользу России и Ирана

Норвежец проведет 3 года и 7 месяцев в тюрьме.

Фото: NRK

Суд Осло вынес приговор 28-летнему гражданину Норвегии, которого обвинили в шпионской деятельности во время работы в посольстве США, сообщает NRK.

Норвежец, который работал охранником в американском посольстве в Осло, обвинялся в передаче информации России и Ирану в течение нескольких месяцев 2024 года. Подсудимый утверждал, что его мотивом была позиция посольства США по конфликту между Израилем и Палестиной.

Мужчина признал, что делился информацией с агентами обоих государств и встречался со своим российским куратором, которого норвежская спецслужба идентифицировала как «бывшего дипломата» РФ Владимира Калинова. В то же время он отказался признавать свою вину, утверждая, что данные не были секретными, а часть из них — вымышленная.

Суд признал, что информация, которой поделился мужчина, «могла нанести ущерб не только американским интересам безопасности, но и основным национальным интересам Норвегии». Подсудимого приговорили к трем годам и семи месяцам тюремного заключения за шпионаж, одновременно оправдав по обвинению в коррупции, связанному с якобы полученными 10 тысячами евро от российских агентов.

