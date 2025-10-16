В Австрії колишнього дипломата звинуватили у передачі Росії формули «Новачка»

Йоганнес Петерлік, колишній генсек МЗС Австрії, нібито передав російській стороні матеріали ОЗХО, що містили формулу бойової отруйної речовини.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Віденська прокуратура висунула обвинувачення колишньому високопосадовцю Міністерства закордонних справ Австрії Йоганнесу Петерліку, якого підозрюють у передачі Росії секретних документів із формулою бойової отруйної речовини «Новачок». Про це повідомляє ERR.

Прокуратура оголосила 16 жовтня, що має намір передати справу до суду. За даними слідства, восени 2018 року Петерлік, який тоді обіймав посаду генерального секретаря МЗС, звернувся до Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХО) з проханням надати документи, пов’язані з отруєнням у британському Солсбері.

Тоді російського екс-агента Сергія Скрипаля було отруєно нервово-паралітичною речовиною «Новачок», а розслідування проводила ОЗХО. Отримані матеріали, що містили формулу цієї речовини, Петерлік, за версією прокуратури, показав колишньому співробітнику розвідки Егісто Отту, який згодом був обвинувачений у шпигунстві на користь Росії.

Слідство вважає, що цими діями Петерлік зловживав службовим становищем і порушив обов’язок щодо збереження державної таємниці. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Йоганнес Петерлік працював у МЗС Австрії з 1994 року, був речником міністра Беніти Ферреро-Вальднер, а з 2018 до 2020 року — генеральним секретарем відомства. Пізніше його призначили послом в Індонезії, однак у 2021 році він був звільнений, після чого розпочалося судове розслідування.

Його справа пов’язана з розслідуванням діяльності німецької компанії Wirecard. Її колишній операційний директор Ян Марсалек, за даними медіа, демонстрував діловим партнерам документи з формулою «Новачок» і мав доступ до матеріалів ОЗХО. У 2020 році Марсалек утік з країни й, за інформацією міжнародних ЗМІ, нині перебуває в Москві під ім’ям Олександра Нелідова, маючи тісні зв’язки з ФСБ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.