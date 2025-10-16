В Австрии бывшего дипломата обвинили в передаче России формулы «Новичка»

Йоханнес Петерлик, бывший генсек МИД Австрии, якобы передал российской стороне материалы ОЗХО, содержавшие формулу боевого отравляющего вещества.

Венская прокуратура выдвинула обвинение бывшему высокопоставленному чиновнику Министерства иностранных дел Австрии Йоханнесу Петерлику, которого подозревают в передаче России секретных документов с формулой боевого отравляющего вещества «Новичок». Об этом сообщает ERR.

Прокуратура объявила 16 октября, что намерена передать дело в суд. По данным следствия, осенью 2018 года Петерлик, который тогда занимал должность генерального секретаря МИД, обратился в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) с просьбой предоставить документы, связанные с отравлением в британском Солсбери.

Тогда российский экс-агент Сергей Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок», а расследование проводила ОЗХО. Полученные материалы, содержавшие формулу этого вещества, Петерлик, по версии прокуратуры, показал бывшему сотруднику разведки Эгисто Отту, который впоследствии был обвинен в шпионаже в пользу России.

Следствие считает, что этими действиями Петерлик злоупотребил служебным положением и нарушил обязанность по сохранению государственной тайны. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Йоханнес Петерлик работал в МИД Австрии с 1994 года, был пресс-секретарем министра Бениты Ферреро-Вальднер, а с 2018 по 2020 год — генеральным секретарем ведомства. Позже его назначили послом в Индонезии, однако в 2021 году он был уволен, после чего началось судебное расследование.

Его дело связано с расследованием деятельности немецкой компании Wirecard. Ее бывший операционный директор Ян Марсалек, по данным СМИ, демонстрировал деловым партнерам документы с формулой «Новичок» и имел доступ к материалам ОЗХО. В 2020 году Марсалек бежал из страны и, по информации международных СМИ, в настоящее время находится в Москве под именем Александра Нелидова, имея тесные связи с ФСБ.

