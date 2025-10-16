Сенатор США Тьюн планує голосування щодо санкцій проти країн, що торгують із Росією

Законопроект передбачає 500% мита на товари з країн, які купують російські енергоносії.

Лідер республіканської більшості в Сенаті США Джон Тьюн готовий винести на голосування законопроект, який запроваджує санкції проти країн, що ведуть торгівлю з Росією, повідомляє Bloomberg.

«Помічник лідера республіканців заявив, що Тьюн готовий спрямувати на голосування законопроект із запровадженням санкцій проти країн, які торгують із Росією», – зазначає агентство. Терміни голосування поки не оголошені.

За інформацією Bloomberg, у четвер Тьюн провів зустріч із автором законопроекту, сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, який внесений у Росії до списку терористів і екстремістів.

У квітні цього року Грем разом із сенатором-демократом Річардом Блюменталем представили законопроект, який передбачає запровадження первинних і вторинних санкцій проти Росії у разі відмови від припинення вогню з Україною. «Санкції проти Росії передбачають введення мит для країн, які закуповують російську нафту, газ, уран та інші продукти», – йшлося у пресрелізі до законопроекту. Зазначалося, що мита можуть сягати 500%.

Міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що через імпорт Китаєм російської нафти більшість американських сенаторів підтримують дозвіл президенту Дональду Трампу запровадити мита на китайські товари в розмірі 500%, як це передбачено у законопроекті Грема і Блюменталя.

