Сенатор США Тьюн планирует голосование по санкциям против стран, торгующих с Россией

Законопроект предусматривает 500% пошлину на товары из стран, которые покупают российские энергоносители.

Фото: Bloomberg

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Лидер республиканского большинства в Сенате США Джон Тьюн готов вынести на голосование законопроект, который вводит санкции против стран, ведущих торговлю с Россией, сообщает Bloomberg.

«Помощник лидера республиканцев заявил, что Тьюн готов направить на голосование законопроект с введением санкций против стран, торгующих с Россией», — отмечает агентство. Сроки голосования пока не объявлены.

По информации Bloomberg, в четверг Тьюн провел встречу с автором законопроекта, сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, который внесен в России в список террористов и экстремистов.

В апреле этого года Грэм вместе с сенатором-демократом Ричардом Блюменталем представили законопроект, который предусматривает введение первичных и вторичных санкций против России в случае отказа от прекращения огня с Украиной. «Санкции против России предусматривают введение пошлин для стран, которые закупают российскую нефть, газ, уран и другие продукты», – говорилось в пресс-релизе к законопроекту. Отмечалось, что пошлины могут достигать 500%.

Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что из-за импорта Китаем российской нефти большинство американских сенаторов поддерживают разрешение президенту Дональду Трампу ввести пошлины на китайские товары в размере 500%, как это предусмотрено в законопроекте Грэма и Блюменталя.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.