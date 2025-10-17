Практика судів
Словаччина готова допомогти в організації зустрічі Трампа і Путіна в Будапешті — Фіцо

13:02, 17 жовтня 2025
У Словаччині стартували міжурядові консультації за участю Юлії Свириденко і Роберта Фіцо.
Словаччина готова допомогти в організації зустрічі Трампа і Путіна в Будапешті — Фіцо
У словацькому Кошице стартували спільні міжурядові українсько-словацькі консультації  за участю прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко та глави уряду Словаччини Роберта Фіцо.

Під час відкриття зустрічі Роберт Фіцо наголосив, що такий формат дає можливість відверто обговорити навіть ті питання, щодо яких позиції сторін розходяться.

"Та одна річ є стовідсотковою: уряд Словацької Республіки підтримує незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Нашим першим інтересом є кінець війни і зупинення ескалації. Для нас важливо досягти сталого миру до базових принципів ООН", - сказав він.

За словами Фіцо, один тільки факт таких консультацій - це уже дуже важливий сигнал.

Також Фіцо заявив, що Словаччина підтримує вступ України до Європейського Союзу. Він наголосив, що це рішення зміцнить регіональну стабільність і посилить співпрацю між обома країнами.

"Якщо ваша країна прийняла рішення і вважає, що ваше майбутнє в Євросоюзі, то ми також вважаємо, що те, що ви будете в ЄС, - це підтримає стабільність в регіоні і надасть нові імпульси для наших двосторонніх відносин. І коли ви будете в Євросоюзі, наше співробітництво буде ще більш інтенсивним, ніж є зараз", - сказав Фіцо на відкритті спільних міжурядових українсько-словацькі консультацій.

Крім цього, він висловився щодо можливої зустрічі  президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна в Будапешті. За його словами, Словаччина підтримує ідею такої зустрічі та готова долучитися до її організації.

"Я можу зрозуміти, чому буде така зустріч і чому конкретно в Будапешті. Від імені уряду Словацької Республіки хочу сказати, що ми максимально підтримуємо цю зустріч", - сказав Фіцо.

Також він наголосив, що уряд Словаччини пропонує будь-яку допомогу партнерам в Угорщині, щоб організувати такий саміт.

