Словакия готова помочь в организации встречи Трампа и Путина в Будапеште — Фицо

13:02, 17 октября 2025
В Словакии стартовали межправительственные консультации с участием Юлии Свириденко и Роберта Фицо.
В словацком Кошице стартовали совместные межправительственные украинско-словацкие консультации с участием премьер-министра Украины Юлии Свириденко и главы правительства Словакии Роберта Фицо.

Во время открытия встречи Роберт Фицо подчеркнул, что такой формат дает возможность откровенно обсудить даже те вопросы, по которым позиции сторон расходятся.

"Но одна вещь является стопроцентной: правительство Словацкой Республики поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Нашим первоочередным интересом является окончание войны и прекращение эскалации. Для нас важно достичь устойчивого мира на основе базовых принципов ООН", — сказал он.

По словам Фицо, сам факт проведения таких консультаций — уже очень важный сигнал.

Также Фицо заявил, что Словакия поддерживает вступление Украины в Европейский Союз. Он подчеркнул, что это решение укрепит региональную стабильность и усилит сотрудничество между двумя странами.

"Если ваша страна приняла решение и считает, что ваше будущее — в Евросоюзе, то мы также считаем, что ваше присутствие в ЕС поддержит стабильность в регионе и придаст новый импульс нашим двусторонним отношениям. И когда вы будете в Евросоюзе, наше сотрудничество станет ещё более интенсивным, чем сейчас", — сказал Фицо на открытии совместных межправительственных украинско-словацких консультаций.

Кроме того, он высказался по поводу возможной встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште. По его словам, Словакия поддерживает идею такой встречи и готова присоединиться к её организации.

"Я могу понять, почему состоится такая встреча и почему именно в Будапеште. От имени правительства Словацкой Республики хочу сказать, что мы максимально поддерживаем эту встречу", — заявил Фицо.

Он также подчеркнул, что правительство Словакии предлагает любую помощь партнёрам в Венгрии для организации такого саммита.

