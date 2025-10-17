Практика судів
У США продали на аукціоні супер'яхту російського олігарха Керімова

14:09, 17 жовтня 2025
Конфісковану супер’яхту Amadea реалізували через закриті торги.
У США продали на аукціоні супер'яхту російського олігарха Керімова
Фото: Getty Images
Служба маршалів США підтвердила продаж на аукціоні супер’яхти Amadea, пов’язаної з підсанкційним російським олігархом Сулейманом Керімовим, повідомляє Business Insider. Ім’я покупця та сума угоди не розголошуються, оскільки торги проводилися у форматі закритих ставок і завершилися.

Яхту конфіскували у 2022 році на Фіджі в рамках ініціативи KleptoCapture. На момент арешту її оціночна вартість становила щонайменше $300 млн, пізніше оцінку знизили до приблизно $230 млн.

Судно, збудоване на верфі Lürssen, має шість палуб, басейн, джакузі, гелікоптерний майданчик, два спа, приватний кінотеатр і інтер’єри з позолотою. США прискорили продаж через високу вартість утримання яхти, яка сягала майже $1 млн на місяць.

Власність на Amadea оскаржувалася. Російський бізнесмен Едуард Худайнатов стверджував, що є її власником, але американський суд визнав його «номінальним власником» і заборонив перешкоджати конфіскації.

США аукціон

