В США продали на аукционе суперъяхту российского олигарха Керимова

Конфискованную суперъяхту Amadea реализовали через закрытые торги.

Служба маршалов США подтвердила продажу на аукционе суперъяхты Amadea, связанной с подсанкционным российским олигархом Сулейманом Керимовым, сообщает Business Insider. Имя покупателя и сумма сделки не разглашаются, поскольку торги проводились в формате закрытых ставок и завершились.

Яхту конфисковали в 2022 году на Фиджи в рамках инициативы KleptoCapture. На момент ареста ее оценочная стоимость составляла не менее $300 млн, позже оценку снизили до примерно $230 млн.

Судно, построенное на верфи Lürssen, имеет шесть палуб, бассейн, джакузи, вертолетную площадку, два спа, частный кинотеатр и интерьеры с позолотой. США ускорили продажу из-за высокой стоимости содержания яхты, которая достигала почти $1 млн в месяц.

Собственность на Amadea оспаривалась. Российский бизнесмен Эдуард Худайнатов утверждал, что является ее владельцем, но американский суд признал его «номинальным владельцем» и запретил препятствовать конфискации.

