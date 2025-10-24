У Путіна закінчуються гроші, ідеї та солдати, — генсек НАТО Рютте

Генсек НАТО заявив, що санкції США посилять тиск на Путіна, щоб змусити його сісти за стіл переговорів.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Росія зазнає дедалі більших втрат у війні проти України, а ресурси Кремля стрімко вичерпуються.

«Сотні тисяч росіян помирають через божевільну путінську агресію. Україна продовжує поводити себе хоробро і наша підтримка працює. Правда в тому, що у Путіна закінчуються гроші, ідеї та солдати», — наголосив Рютте після засідання «Коаліції рішучих».

Санкції США посилять тиск на Путіна, щоб змусити його сісти за стіл переговорів, додав генсек НАТО.

Він також повідомив, що позиція президента США Дональда Трампа залишається незмінною — він, як і раніше, вважає, що припинення війни має відбутися по лінії бойового зіткнення.

