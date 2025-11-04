Практика судів
  1. У світі

Німеччина готується повернути призов – кожен 18-річний отримає анкету про службу в армії

19:30, 4 листопада 2025
Уряд планує залучити 80 тисяч військових до 2035 року для цілей НАТО.
Німеччина готується повернути призов – кожен 18-річний отримає анкету про службу в армії
Фото: Associated Press
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Німеччині тривають дискусії щодо можливого відновлення призову та способів поповнення армії через нестачу кадрів. Про це повідомляє The Times.

Влада країни прагне залучити до 80 тисяч додаткових рекрутів, щоб до 2035 року досягти мети НАТО — 260 тисяч активних військовослужбовців. За словами міністра оборони Бориса Пісторіуса, з січня 2026 року кожен 18-річний громадянин Німеччини отримуватиме анкету з питанням про готовність проходити військову службу щонайменше шість місяців.

Цей захід має збільшити кількість добровольців на кілька тисяч до нинішніх 10 тисяч, які щороку вступають до армії. З середини 2027 року всіх юнаків зобов’яжуть проходити відбір, хоча сама служба залишатиметься добровільною.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Німеччина армія призов

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Одеситку засудили за TikTok-відео: суд визнав її винною у перешкоджанні діяльності ЗСУ

Приморський районний суд міста Одеси визнав жінку винною за поширення у TikTok інформації про мобілізаційні заходи.

КАС ВС встановив момент початку строку для звернення до суду для перерахунку пенсії

Суд визнав, що пенсіонер не може роками чекати, щоб перевірити правильність нарахувань. Якщо першу виплату отримано — вважається, що особа вже знає свій розмір пенсії. Пропустивши шестимісячний строк на звернення до суду, відновити його без поважних причин буде неможливо.

«ВКонтакте» як на фронті: столична Феміда винесла вирок за виправдовування російської агресії у соцмережі

У Києві суд визнав винною жінку, яка через соцмережу «ВКонтакте» публікувала матеріали, що виправдовують російську агресію.

Верховний Суд висловився щодо електронних довіреностей, сформованих в «Електронному суді»

Як КАС ВС сформував новий підхід до перевірки електронних документів і чому це рішення важливе для всіх учасників правосуддя.

Контролюючі органи притягують до відповідальності українців за порушення кодексу, який скасовано

Після скасування  Господарського кодексу склалася парадоксальна ситуація — протоколи і далі складаються за нечинними нормами, а суди закривають такі справи одна за одною.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тетяна Кагановська
    Тетяна Кагановська
    суддя Київського апеляційного суду
  • Ольга Ступак
    Ольга Ступак
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Іван Філінюк
    Іван Філінюк
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду