Німеччина готується повернути призов – кожен 18-річний отримає анкету про службу в армії

Уряд планує залучити 80 тисяч військових до 2035 року для цілей НАТО.

Фото: Associated Press

У Німеччині тривають дискусії щодо можливого відновлення призову та способів поповнення армії через нестачу кадрів. Про це повідомляє The Times.

Влада країни прагне залучити до 80 тисяч додаткових рекрутів, щоб до 2035 року досягти мети НАТО — 260 тисяч активних військовослужбовців. За словами міністра оборони Бориса Пісторіуса, з січня 2026 року кожен 18-річний громадянин Німеччини отримуватиме анкету з питанням про готовність проходити військову службу щонайменше шість місяців.

Цей захід має збільшити кількість добровольців на кілька тисяч до нинішніх 10 тисяч, які щороку вступають до армії. З середини 2027 року всіх юнаків зобов’яжуть проходити відбір, хоча сама служба залишатиметься добровільною.

