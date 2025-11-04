Германия готовится вернуть призыв – каждый 18-летний получит анкету о службе в армии

Правительство планирует привлечь 80 тысяч военных к 2035 году для целей НАТО.

Фото: Associated Press

В Германии продолжаются дискуссии о возможном возобновлении призыва и способах пополнения армии из-за нехватки кадров. Об этом сообщает The Times.

Власти страны стремятся привлечь до 80 тысяч дополнительных рекрутов, чтобы к 2035 году достичь цели НАТО — 260 тысяч активных военнослужащих. По словам министра обороны Бориса Писториуса, с января 2026 года каждый 18-летний гражданин Германии будет получать анкету с вопросом о готовности проходить военную службу не менее шести месяцев.

Эта мера должна увеличить количество добровольцев на несколько тысяч к нынешним 10 тысячам, которые ежегодно поступают в армию. С середины 2027 года всех юношей обяжут проходить отбор, хотя сама служба останется добровольной.

