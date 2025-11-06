Практика судів
Boeing уникне кримінального переслідування за катастрофи 737 MAX

20:30, 6 листопада 2025
Компанія виплатить $1,1 млрд за угодою.
Фото з відкритих джерел
Федеральний суддя Рід О'Коннор у Форт-Верті, штат Техас задовольнив запит Міністерства юстиції США про припинення кримінальної справи проти Boeing Co. у зв’язку з двома авіакатастрофами літаків 737 MAX у 2018 та 2019 роках, які призвели до призупинення їхніх польотів по всьому світу. Про це повідомляє Reuters.

За угодою, Boeing сплатить штраф у розмірі $487,2 млн, виділить $444,5 млн до фонду компенсацій для родин жертв катастроф і інвестує $455 млн у вдосконалення програм безпеки, якості та комплаєнсу, зазначає Bloomberg. Це рішення завершує судові розгляди, пов’язані з аваріями рейсів Lion Air в Індонезії (жовтень 2018 року) та Ethiopian Airlines (березень 2019 року), де через помилки системи управління польотом загинули 346 осіб.

Boeing заявила, що виконуватиме зобов’язання за угодою та продовжить зміцнювати програми безпеки, якості та відповідності вимогам. У 2024 році компанія погодилася визнати провину у змові з метою шахрайства після катастроф, але в травні Міністерство юстиції скасувало вимогу про визнання провини. У вересні суддя О'Коннор провів тригодинні слухання, де розглядалися заперечення проти угоди, зокрема від родин жертв, які висловлювали обурення через скасування нагляду незалежного спостерігача на три роки на користь найму консультанта з комплаєнсу.

У рішенні О'Коннор зазначив, що уряд визнав злочинну поведінку Boeing, яка виправдовувала переслідування, але компанія не виправила її самостійно під час угоди про відстрочене переслідування. Він погодився з родинами жертв, що угода не забезпечує достатньої відповідальності для гарантії безпеки пасажирів. Проте уряд і Boeing наполягали, що суд не мав іншого вибору, крім закриття справи, посилаючись на покращення роботи компанії та посилений нагляд Федерального управління цивільної авіації (FAA).

О'Коннор раніше, у 2023 році, назвав злочин Boeing «найсмертоноснішим корпоративним злочином в історії США». Угода передбачає додаткові $444,5 млн до фонду допомоги жертвам, які розподілять порівну між родинами загиблих у двох катастрофах, а також новий штраф у $243,6 млн і $455 млн на програми безпеки та якості.

У вересні 2025 року FAA запропонувала оштрафувати Boeing на $3,1 млн за порушення правил безпеки, зокрема через інцидент із літаком 737 MAX 9 авіакомпанії Alaska Airlines у січні 2024 року та втручання в незалежність посадових осіб, відповідальних за безпеку.

