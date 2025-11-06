Практика судов
  1. В мире

Boeing избежит уголовного преследования за катастрофы 737 MAX

20:30, 6 ноября 2025
Компания выплатит $1,1 млрд по соглашению.
Boeing избежит уголовного преследования за катастрофы 737 MAX
Фото из открытых источников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Федеральный судья Рид О'Коннор в Форт-Уэрте, штат Техасудовлетворил запрос Министерства юстиции США о прекращении уголовного дела против Boeing Co. в связи с двумя авиакатастрофами самолетов 737 MAX в 2018 и 2019 годах, которые привели к приостановке их полетов по всему миру. Об этом сообщает Reuters.

По соглашению, Boeing выплатит штраф в размере $487,2 млн, выделит $444,5 млн в фонд компенсаций для семей жертв катастроф и инвестирует $455 млн в совершенствование программ безопасности, качества и комплаенса, отмечает Bloomberg. Это решение завершает судебные разбирательства, связанные с авариями рейсов Lion Air в Индонезии (октябрь 2018 года) и Ethiopian Airlines (март 2019 года), где из-за ошибок системы управления полетом погибли 346 человек.

Boeing заявила, что будет выполнять обязательства по соглашению и продолжит укреплять программы безопасности, качества и соответствия требованиям. В 2024 году компания согласилась признать вину в сговоре с целью мошенничества после катастроф, но в мае Министерство юстиции отменило требование о признании вины. В сентябре судья О'Коннор провел трехчасовые слушания, где рассматривались возражения против соглашения, в частности от семей жертв, которые выражали возмущение из-за отмены надзора независимого наблюдателя на три года в пользу найма консультанта по комплаенсу.

В решении О'Коннор отметил, что правительство признало преступное поведение Boeing, которое оправдывало преследование, но компания не исправила его самостоятельно во время соглашения об отсроченном преследовании. Он согласился с семьями жертв, что соглашение не обеспечивает достаточной ответственности для гарантии безопасности пассажиров. Однако правительство и Boeing настаивали, что у суда не было другого выбора, кроме закрытия дела, ссылаясь на улучшение работы компании и усиленный надзор Федерального управления гражданской авиации (FAA).

О'Коннор ранее, в 2023 году, назвал преступление Boeing «самым смертоносным корпоративным преступлением в истории США». Соглашение предусматривает дополнительные $444,5 млн в фонд помощи жертвам, которые будут распределены поровну между семьями погибших в двух катастрофах, а также новый штраф в $243,6 млн и $455 млн на программы безопасности и качества.

В сентябре 2025 года FAA предложила оштрафовать Boeing на $3,1 млн за нарушение правил безопасности, в частности из-за инцидента с самолетом 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines в январе 2024 года и вмешательства в независимость должностных лиц, ответственных за безопасность.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд США

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада создаст Временную следственную комиссию для проверки качества лечения военнослужащих

Депутаты планируют проверить факты возможного завышения стоимости лекарственных средств и случаи поставки препаратов ненадлежащего качества.

Верховная Рада изменила КАСУ ради надзора за решениями местных советов

Принятый 5 ноября Закон вводит принципиально новый институт — орган по обеспечению законности актов областных советов, «Судебно-юридическая газета» разбиралась, есть ли риски юридической неопределенности и нарушения доктрины административного права.

Харьковский прецедент: суд отказал в автоматической отсрочке из-за несоблюдения процедуры

В Харькове окружной админсуд подтвердил: наличие законных оснований не равно их автоматической реализации без выполнения установленной процедуры.

Имеет ли истец право на возмещение расходов на правовую помощь, если производство по делу закрыто из-за отсутствия предмета спора

Объединенная палата КХС ВС решит, имеет ли истец право на возмещение расходов на правовую помощь, если производство закрыто из-за отсутствия предмета спора.

Бесконтрольная антикоррупция: почему САП и НАБУ потеряли доверие

В разговоре с Наталией Мосейчук бывший прокурор САП Андрей Броневицкий объяснил, почему «независимость без ответственности» стала новой угрозой для государства.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вадим Ходько
    Вадим Ходько
    суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя
  • Олексій Диба
    Олексій Диба
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Юлія Марків
    Юлія Марків
    суддя Франківського районного суду м. Львова
  • Максим Тітов
    Максим Тітов
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Юлія Коцюбинська
    Юлія Коцюбинська
    голова Жашківського райсуду Черкаської області