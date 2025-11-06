Boeing избежит уголовного преследования за катастрофы 737 MAX

Компания выплатит $1,1 млрд по соглашению.

Федеральный судья Рид О'Коннор в Форт-Уэрте, штат Техасудовлетворил запрос Министерства юстиции США о прекращении уголовного дела против Boeing Co. в связи с двумя авиакатастрофами самолетов 737 MAX в 2018 и 2019 годах, которые привели к приостановке их полетов по всему миру. Об этом сообщает Reuters.

По соглашению, Boeing выплатит штраф в размере $487,2 млн, выделит $444,5 млн в фонд компенсаций для семей жертв катастроф и инвестирует $455 млн в совершенствование программ безопасности, качества и комплаенса, отмечает Bloomberg. Это решение завершает судебные разбирательства, связанные с авариями рейсов Lion Air в Индонезии (октябрь 2018 года) и Ethiopian Airlines (март 2019 года), где из-за ошибок системы управления полетом погибли 346 человек.

Boeing заявила, что будет выполнять обязательства по соглашению и продолжит укреплять программы безопасности, качества и соответствия требованиям. В 2024 году компания согласилась признать вину в сговоре с целью мошенничества после катастроф, но в мае Министерство юстиции отменило требование о признании вины. В сентябре судья О'Коннор провел трехчасовые слушания, где рассматривались возражения против соглашения, в частности от семей жертв, которые выражали возмущение из-за отмены надзора независимого наблюдателя на три года в пользу найма консультанта по комплаенсу.

В решении О'Коннор отметил, что правительство признало преступное поведение Boeing, которое оправдывало преследование, но компания не исправила его самостоятельно во время соглашения об отсроченном преследовании. Он согласился с семьями жертв, что соглашение не обеспечивает достаточной ответственности для гарантии безопасности пассажиров. Однако правительство и Boeing настаивали, что у суда не было другого выбора, кроме закрытия дела, ссылаясь на улучшение работы компании и усиленный надзор Федерального управления гражданской авиации (FAA).

О'Коннор ранее, в 2023 году, назвал преступление Boeing «самым смертоносным корпоративным преступлением в истории США». Соглашение предусматривает дополнительные $444,5 млн в фонд помощи жертвам, которые будут распределены поровну между семьями погибших в двух катастрофах, а также новый штраф в $243,6 млн и $455 млн на программы безопасности и качества.

В сентябре 2025 года FAA предложила оштрафовать Boeing на $3,1 млн за нарушение правил безопасности, в частности из-за инцидента с самолетом 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines в январе 2024 года и вмешательства в независимость должностных лиц, ответственных за безопасность.

