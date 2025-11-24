  1. У світі

У світі за рік убито щонайменше 281 трансгендерну чи небінарну людину

17:12, 24 листопада 2025
90% жертв — трансжінки, 88% — небілі, третина працювала в інтимній індустрії.
За період з 1 жовтня 2024 року по 30 вересня 2025 року внаслідок злочинів на ґрунті ненависті вбито щонайменше 281 трансгендерну або небінарну людину. Про це повідомляє Transgender Europe and Central Asia (TGEU).

Кількість зареєстрованих убивств знизилася з 350 минулого року, але дослідники пояснюють це не підвищенням безпеки, а «зростанням невидимості» злочинів.

90% убивств — феміциди (жертви — трансжінки або трансфемінні персони). 88% постраждалих — темношкірі або інші небілі люди.

34% жертв працювали в секс-індустрії. Частка нападів на активістів і правозахисників зросла з 9% до 14%.

44% убито вогнепальною зброєю, 25% — на вулиці, 22% — вдома.

68% злочинів сталися в Латинській Америці та на Карибах, 30% — у Бразилії.

Через неправильне використання гендерної ідентифікації в медіа та поліційних звітах реальна кількість жертв «імовірно, значно вища», зазначають у TGEU.

Дослідниця Саюнура Ногейра вказала на спад висвітлення таких новин із 2020 року та брак державних даних, що ускладнює повний облік насильства.

