В мире за год убито не менее 281 трансгендерного или небинарного человека

17:12, 24 ноября 2025
90% жертв — трансженщины, 88% — небинарные, треть работала в интимной индустрии.
За период с 1 октября 2024 года по 30 сентября 2025 года в результате преступлений на почве ненависти убито не менее 281 трансгендерного или небинарного человека. Об этом сообщает Transgender Europe and Central Asia (TGEU).

Количество зарегистрированных убийств снизилось с 350 в прошлом году, но исследователи объясняют это не повышением безопасности, а «ростом невидимости» преступлений.

90% убийств — фемициды (жертвы — трансженщины или трансгендерные лица). 88% пострадавших — темнокожие или другие небелые люди.

34% жертв работали в секс-индустрии. Доля нападений на активистов и правозащитников выросла с 9% до 14%.

44% убиты огнестрельным оружием, 25% — на улице, 22% — дома.

68% преступлений произошли в Латинской Америке и на Карибах, 30% — в Бразилии.

Из-за неправильного использования гендерной идентификации в СМИ и полицейских отчетах реальное количество жертв «вероятно, значительно выше», отмечают в TGEU.

Исследовательница Саюнура Ногейра указала на спад освещения таких новостей с 2020 года и недостаток государственных данных, что затрудняет полный учет насилия.

