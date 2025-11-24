В мире за год убито не менее 281 трансгендерного или небинарного человека
За период с 1 октября 2024 года по 30 сентября 2025 года в результате преступлений на почве ненависти убито не менее 281 трансгендерного или небинарного человека. Об этом сообщает Transgender Europe and Central Asia (TGEU).
Количество зарегистрированных убийств снизилось с 350 в прошлом году, но исследователи объясняют это не повышением безопасности, а «ростом невидимости» преступлений.
90% убийств — фемициды (жертвы — трансженщины или трансгендерные лица). 88% пострадавших — темнокожие или другие небелые люди.
34% жертв работали в секс-индустрии. Доля нападений на активистов и правозащитников выросла с 9% до 14%.
44% убиты огнестрельным оружием, 25% — на улице, 22% — дома.
68% преступлений произошли в Латинской Америке и на Карибах, 30% — в Бразилии.
Из-за неправильного использования гендерной идентификации в СМИ и полицейских отчетах реальное количество жертв «вероятно, значительно выше», отмечают в TGEU.
Исследовательница Саюнура Ногейра указала на спад освещения таких новостей с 2020 года и недостаток государственных данных, что затрудняет полный учет насилия.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.