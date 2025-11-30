У Литві хочуть надати право голосу на місцевих виборах 16-річним

Парламент розпочав обговорення конституційної поправки.

Фото: LRT

Литовський Сейм почав розглядати поправку до Конституції, яка дозволить 16- та 17-річним громадянам голосувати на муніципальних виборах. Про це повідомляє LRT.

Прихильники вважають, що це підвищить громадянську активність молоді. Президент Литовського союзу школярів Мартинас Дікшайтіс наголосив, що 16-річні вже можуть працювати, платити податки, підписувати контракти та нести відповідальність, тому мають право голосу.

Депутат від Ліберального руху Андрюс Багдонас зазначив, що раннє голосування сформує звичку брати участь у виборах усе життя.

Міністерка юстиції Ріта Тамашунене виступає проти: на її думку, багато підлітків мають поверхневі знання політики.

Для зміни Конституції потрібна широка підтримка. Дебати триватимуть ще кілька місяців.

