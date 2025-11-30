  1. У світі

У Литві хочуть надати право голосу на місцевих виборах 16-річним

19:37, 30 листопада 2025
Парламент розпочав обговорення конституційної поправки.
У Литві хочуть надати право голосу на місцевих виборах 16-річним
Фото: LRT
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Литовський Сейм почав розглядати поправку до Конституції, яка дозволить 16- та 17-річним громадянам голосувати на муніципальних виборах. Про це повідомляє LRT.

Прихильники вважають, що це підвищить громадянську активність молоді. Президент Литовського союзу школярів Мартинас Дікшайтіс наголосив, що 16-річні вже можуть працювати, платити податки, підписувати контракти та нести відповідальність, тому мають право голосу.

Депутат від Ліберального руху Андрюс Багдонас зазначив, що раннє голосування сформує звичку брати участь у виборах усе життя.

Міністерка юстиції Ріта Тамашунене виступає проти: на її думку, багато підлітків мають поверхневі знання політики.

Для зміни Конституції потрібна широка підтримка. Дебати триватимуть ще кілька місяців.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

діти вибори Литва

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Позовна давність повернулася: чи справді суд може «списати» комунальні борги через війну

В Україні відновили перебіг строків позовної давності, і хоча суд може поновити пропущені строки у виняткових випадках, розраховувати на масове прощення комунальних боргів через війну не варто.

Депутати планують надати право на безоплатне паркування ще одній категорії українців

Законопроект пропонує надати право на безоплатне паркування на спеціальних місцях не лише людям з інвалідністю, а й громадянам із тимчасовими порушеннями здоров’я.

«Оберіг» на паузі: ТЦК подав у розшук колишнього резервіста, списаного за станом здоров’я ще у 2009 році

Позивача, виключеного з обліку понад 15 років тому, вважали ухилянтом через помилку, яку виправив лише апеляційний суд.

Інвалідність – не перепустка через кордон: суд не дозволив чоловіку супроводжувати дружину, яка потребує догляду

Ключовою підставою для відмови стало ненадання довідки про відстрочку, без якої військовозобов’язаний не може виїхати з України у період воєнного стану.

Мін’юст виступив проти законопроєктів про примусове виконання рішень державними боржниками: що не так із реформою

Міністерство юстиції не підтримало законопроєкти 14162 та 14163, які передбачають зміну системи виконання виконавчих проваджень, коли боржником виступає держава або державні підприємства.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]