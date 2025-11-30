В Литве хотят предоставить право голоса на местных выборах 16-летним

Парламент начал обсуждение конституционной поправки.

Фото: LRT

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Литовский Сейм начал рассматривать поправку к Конституции, которая позволит 16- и 17-летним гражданам голосовать на муниципальных выборах. Об этом сообщает LRT.

Сторонники считают, что это повысит гражданскую активность молодежи. Президент Литовского союза школьников Мартинас Дикшайтис подчеркнул, что 16-летние уже могут работать, платить налоги, подписывать контракты и нести ответственность, поэтому имеют право голоса.

Депутат от Либерального движения Андрюс Багдонас отметил, что раннее голосование сформирует привычку участвовать в выборах всю жизнь.

Министр юстиции Рита Тамашунене выступает против: по ее мнению, многие подростки имеют поверхностные знания о политике.

Для изменения Конституции нужна широкая поддержка. Дебаты продлятся еще несколько месяцев.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.