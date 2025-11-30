В Литве хотят предоставить право голоса на местных выборах 16-летним
Литовский Сейм начал рассматривать поправку к Конституции, которая позволит 16- и 17-летним гражданам голосовать на муниципальных выборах. Об этом сообщает LRT.
Сторонники считают, что это повысит гражданскую активность молодежи. Президент Литовского союза школьников Мартинас Дикшайтис подчеркнул, что 16-летние уже могут работать, платить налоги, подписывать контракты и нести ответственность, поэтому имеют право голоса.
Депутат от Либерального движения Андрюс Багдонас отметил, что раннее голосование сформирует привычку участвовать в выборах всю жизнь.
Министр юстиции Рита Тамашунене выступает против: по ее мнению, многие подростки имеют поверхностные знания о политике.
Для изменения Конституции нужна широкая поддержка. Дебаты продлятся еще несколько месяцев.
