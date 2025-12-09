  1. У світі

Іспит з водіння російською у Литві зникне, зате з’явиться іспанською, французькою та польською мовами

16:34, 9 грудня 2025
Литва припиняє прийом іспитів з водіння російською та додає нові мови ЄС.
Фото: LRT
Литва планує скасувати можливість складати теоретичний іспит на водійське посвідчення російською мовою, натомість додавши іспанську, французьку та польську. Про це повідомляє LRT із посиланням на Міністерство внутрішніх справ країни.

У грудні 2024 року тодішня міністерка внутрішніх справ Агне Білотайте підписала наказ, який передбачав, що з 2025 року іспит має бути доступний лише литовською або іншими офіційними мовами ЄС. Проте її наступник Владислав Кондратович ухвалив рішення відтермінувати зміни на рік, пояснивши це тим, що агентствам і автошколам потрібен додатковий час та «глибші обговорення».

За даними LRT, частина автошкіл вважає заборону недоцільною та відзначає помітне збільшення кількості російськомовних учнів, які намагаються скласти іспит до завершення перехідного періоду.

Водночас під час практичного іспиту з водіння кандидатам дозволено користуватися послугами перекладача будь-якою офіційною мовою ЄС.

Медіа повідомляє, що минулого року іспити російською склали 13 378 разів, а станом на середину листопада цього року — 14 470 разів.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

