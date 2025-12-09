  1. В мире

Экзамен по вождению на русском языке в Литве исчезнет, зато появится на испанском, французском и польском языках

16:34, 9 декабря 2025
Литва прекращает прием экзаменов по вождению на русском языке и добавляет новые языки ЕС.
Экзамен по вождению на русском языке в Литве исчезнет, зато появится на испанском, французском и польском языках
Фото: LRT
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Литва планирует отменить возможность сдавать теоретический экзамен на водительское удостоверение на русском языке, добавив вместо него испанский, французский и польский. Об этом сообщает LRT со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.

В декабре 2024 года тогдашняя министр внутренних дел Агне Билотайте подписала приказ, который предусматривал, что с 2025 года экзамен должен быть доступен только на литовском или других официальных языках ЕС. Однако ее преемник Владислав Кондратович принял решение отложить изменения на год, объяснив это тем, что агентствам и автошколам нужно дополнительное время и «более глубокие обсуждения».

По данным LRT, часть автошкол считает запрет нецелесообразным и отмечает заметное увеличение количества русскоязычных учеников, которые пытаются сдать экзамен до завершения переходного периода.

В то же время во время практического экзамена по вождению кандидатам разрешено пользоваться услугами переводчика на любом официальном языке ЕС.

Медиа сообщает, что в прошлом году экзамены на русском языке сдали 13 378 раз, а по состоянию на середину ноября этого года — 14 470 раз.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

СМИ водительские права Литва язык

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Водил в нетрезвом виде: мужчина получил условный срок за невыполнение решения суда

Суд признал мужчину виновным в умышленном невыполнении решения суда о лишении права управления транспортным средством.

Уклонялся от ответов и прибегал к манипуляциям: Жернаков пытался превратить заседание ВСК в «театр абсурда»

На заседании ВСК Михаилу Жернакову ставили прямые вопросы о ОСД и финансах DEJURE, но он уклонялся от ответов и прибегал к манипуляциям на теме войны.

Жернаков уклонялся от ответов на заседании ТСК Власенко–Бужанского

Михаил Жернаков пытается превратить заседание в шоу.

Контракты для военных на 1-10 лет и отсрочка после службы – в Раде зарегистрировали законопроект

Проект закона предусматривает продление контрактов, новые механизмы проверки оснований для отсрочки и финансовую мотивацию.

Водителям установят нормы отдыха, а тахографы станут обязательными: детали законопроекта

Парламент планирует обновить нормы режима труда и отдыха водителей, установив максимальную продолжительность управления, требования к перерывам, отдыху и использованию тахографов.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]