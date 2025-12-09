Экзамен по вождению на русском языке в Литве исчезнет, зато появится на испанском, французском и польском языках

Литва прекращает прием экзаменов по вождению на русском языке и добавляет новые языки ЕС.

Фото: LRT

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Литва планирует отменить возможность сдавать теоретический экзамен на водительское удостоверение на русском языке, добавив вместо него испанский, французский и польский. Об этом сообщает LRT со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.

В декабре 2024 года тогдашняя министр внутренних дел Агне Билотайте подписала приказ, который предусматривал, что с 2025 года экзамен должен быть доступен только на литовском или других официальных языках ЕС. Однако ее преемник Владислав Кондратович принял решение отложить изменения на год, объяснив это тем, что агентствам и автошколам нужно дополнительное время и «более глубокие обсуждения».

По данным LRT, часть автошкол считает запрет нецелесообразным и отмечает заметное увеличение количества русскоязычных учеников, которые пытаются сдать экзамен до завершения переходного периода.

В то же время во время практического экзамена по вождению кандидатам разрешено пользоваться услугами переводчика на любом официальном языке ЕС.

Медиа сообщает, что в прошлом году экзамены на русском языке сдали 13 378 раз, а по состоянию на середину ноября этого года — 14 470 раз.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.