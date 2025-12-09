  1. У світі

ЄС почав антимонопольне розслідування проти Google через ШІ

19:16, 9 грудня 2025
Комісія перевіряє використання онлайн-контенту для розвитку ШІ.
Європейський Союз відкрив антимонопольне розслідування щодо Google через можливе порушення правил конкуренції при використанні онлайн-контенту для навчання власних систем штучного інтелекту, повідомляє CNBC.

Європейська комісія перевіряє, чи не використовувала компанія матеріали вебвидань і відео на YouTube для розвитку ШІ без належної згоди та компенсації творцям контенту.

«Штучний інтелект приносить значні інновації та користь для бізнесу і громадян, але прогрес не має відбуватися коштом фундаментальних принципів суспільства», — заявила комісар ЄС з питань конкуренції Тереза Рібера.

Розслідування зосереджене на можливому нав’язуванні Google несправедливих умов для видавців і творців контенту та на створенні нерівних умов для розробників конкурентних ШІ-моделей. Наразі Google не коментувала ситуацію.

Нагадаємо, у вересні ЄС оштрафував Google на 3 млрд євро за порушення антимонопольних правил у сфері рекламних технологій. Тоді керівниця з регуляторних питань компанії Лі-Енн Малголланд заявила, що рішення «неправильне» і буде оскаржене.

ЄС Google ШІ

