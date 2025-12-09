ЕС начал антимонопольное расследование против Google из-за ИИ

Комиссия проверяет использование онлайн-контента для развития ИИ.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европейский Союз открыл антимонопольное расследование в отношении Google из-за возможного нарушения правил конкуренции при использовании онлайн-контента для обучения собственных систем искусственного интеллекта, сообщает CNBC.

Европейская комиссия проверяет, не использовала ли компания материалы веб-изданий и видео на YouTube для развития ИИ без надлежащего согласия и компенсации создателям контента.

«Искусственный интеллект приносит значительные инновации и пользу для бизнеса и граждан, но прогресс не должен происходить за счет фундаментальных принципов общества», — заявила комиссар ЕС по вопросам конкуренции Тереза Рибера.

Расследование сосредоточено на возможном навязывании Google несправедливых условий для издателей и создателей контента и на создании неравных условий для разработчиков конкурентных ИИ-моделей. Пока Google не комментировала ситуацию.

Напомним, в сентябре ЕС оштрафовал Google на 3 млрд евро за нарушение антимонопольных правил в сфере рекламных технологий. Тогда руководительница по регуляторным вопросам компании Ли-Энн Малголланд заявила, что решение «неправильное» и будет обжаловано.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.