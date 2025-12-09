Кронпринцеса Вікторія пройшла фахову підготовку у Повітряних силах Швеції

Програма включала практичну та стратегічну підготовку, зокрема участь у польотах і відвідування оборонних та космічних об’єктів.

Фото: Kungahuset

Шведська кронпринцеса Вікторія, яка з 2024 року здобуває офіцерське звання, завершила фахову підготовку у Повітряних силах країни. Про це повідомили у пресслужбі королівської родини. Разом із повідомленням були оприлюднені й фотографії з навчань, де Вікторія, зокрема, брала участь у польотах.

«Протягом осені 2025 року кронпринцеса доповнила свою офіцерську навчальну програму поглибленим вивченням діяльності Повітряних сил Швеції. Під час поглибленого навчання кронпринцеса ознайомилася з практичною і стратегічною роботою», — зазначили у королівській родині.

Підготовка охоплювала всі ключові напрямки — від історії розвитку авіації до оперативного планування, протиповітряної оборони та новітніх інновацій у сфері. Протягом осінніх місяців Вікторія працювала на кількох локаціях Повітряних сил, а також відвідала Шведську космічну корпорацію та ракетний полігон Esrange поблизу Кіруни.

Фото: Kungahuset

