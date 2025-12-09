Кронпринцесса Виктория прошла профессиональную подготовку в Воздушных силах Швеции

Программа включала практическую и стратегическую подготовку, в частности участие в полетах и посещение оборонных и космических объектов.

Фото: Kungahuset

Шведская кронпринцесса Виктория, которая с 2024 года получает офицерское звание, завершила профессиональную подготовку в Воздушных силах страны. Об этом сообщили в пресс-службе королевской семьи. Вместе с сообщением были обнародованы и фотографии с учений, где Виктория, в частности, участвовала в полетах.

«В течение осени 2025 года кронпринцесса дополнила свою офицерскую учебную программу углубленным изучением деятельности Воздушных сил Швеции. Во время углубленного обучения кронпринцесса ознакомилась с практической и стратегической работой», — отметили в королевской семье.

Подготовка охватывала все ключевые направления — от истории развития авиации до оперативного планирования, противовоздушной обороны и новейших инноваций в сфере. В течение осенних месяцев Виктория работала на нескольких локациях Воздушных сил, а также посетила Шведскую космическую корпорацию и ракетный полигон Esrange вблизи Кируны.

Фото: Kungahuset

