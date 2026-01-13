США знову заговорили про купівлю Гренландії: у Конгресі з’явився відповідний законопроєкт

У Білому дому вважають, що контроль над Гренландією відповідає інтересам безпеки США.

У Білому домі підтвердили, що Сполучені Штати розглядають можливість придбання Гренландії. Про це заявила прессекретарка Білий дім Керолайн Левітт під час спілкування з журналістами.

Того ж дня конгресмен-республіканець від штату Флорида Ренді Файн зареєстрував відповідний законопроєкт у Конгресі США.

Законопроєкт, поданий на розгляд Сенату та Палати представників, має назву «Закон про анексію та прийняття до складу держави Гренландії». Документ уповноважує президента США вживати «будь-яких» необхідних заходів для анексії або придбання Гренландії як території Сполучених Штатів.

Автор ініціативи пояснює її необхідністю захисту стратегічних інтересів національної безпеки США в Арктиці та протидії зростанню впливу Китаю й Росії в регіоні.

Керолайн Левітт заявила, що можливе придбання острова, на думку адміністрації, може відповідати й інтересам самої Гренландії.

За її словами, президент США Дональд Трамп чітко окреслив свою позицію напередодні.

«Президент вчора ввечері висловився дуже чітко. Він сказав, що хоче, щоби США придбали Гренландію, тому що вважає, що якщо ми цього не зробимо, то її зрештою придбає або навіть захопить у ворожий спосіб або Китай, або Росія, що не є добре ні для Сполучених Штатів, ні для Європи, ні для самої Гренландії», — вказала Левітт.

