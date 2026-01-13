  1. В мире

США вновь заговорили о покупке Гренландии: в Конгрессе появился соответствующий законопроект

08:12, 13 января 2026
В Белом доме считают, что контроль над Гренландией соответствует интересам безопасности США.
В Белом доме подтвердили, что Соединенные Штаты рассматривают возможность приобретения Гренландии. Об этом заявила пресс-секретарь Белый дом Кэролайн Левитт во время общения с журналистами.

В тот же день конгрессмен-республиканец от штата Флорида Рэнди Файн зарегистрировал соответствующий законопроект в Конгрессе США.

Законопроект, поданный на рассмотрение Сената и Палаты представителей, носит название «Закон об аннексии и принятии в состав государства Гренландии». Документ уполномочивает президента США принимать «любые» необходимые меры для аннексии или приобретения Гренландии как территории Соединенных Штатов.

Автор инициативы объясняет ее необходимостью защиты стратегических интересов национальной безопасности США в Арктике и противодействия росту влияния Китая и России в регионе.

Кэролайн Левитт заявила, что возможное приобретение острова, по мнению администрации, может соответствовать и интересам самой Гренландии.

По ее словам, президент США Дональд Трамп четко обозначил свою позицию накануне.

«Президент вчера вечером высказался очень четко. Он сказал, что хочет, чтобы США приобрели Гренландию, потому что считает, что если мы этого не сделаем, то ее в итоге приобретет или даже захватит в враждебный способ либо Китай, либо Россия, что не является хорошим ни для Соединенных Штатов, ни для Европы, ни для самой Гренландии», — указала Левитт.

США законопроект Дональд Трамп

