Глава МЗС Молдови назвав умову можливого об'єднання з Румунією

Міхай Попшой заявив, що країна може об’єднатися з Румунією, якщо постане загроза територіальній цілісності.

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой заявив, що питання про можливе об’єднання з Румунією може постати на порядку денному, якщо з боку РФ з’явиться загроза суверенітету чи територіальній цілісності Молдови. Про це він повідомив в інтерв’ю для Radio Moldova.

За словами Попшоя, Молдова не може ігнорувати реальність у разі загрози її існуванню, особливо якщо йдеться про безпеку громадян або спроби тиску з боку РФ. Він підкреслив, що Росія почала наближатися до молдовських кордонів ще з 2014 року, і нинішні події лише посилюють ці побоювання.

"І, очевидно, у випадку, якщо ситуація вийде з-під контролю і події розвиватимуться таким чином, що безпосередньо загрожуватимуть нашому існуванню, суверенітету, територіальній цілісності і, фактично, життю та фізичній цілісності наших громадян, такі рішення приймаються в такі складні моменти", – сказав Попшой.

Він наголосив, що рішення про возз'єднання з Румунією може бути ухвалено лише більшістю голосів громадян.

"Це рішення не є простим, і якби воно було простим, то вже було б ухвалене... таке рішення може бути прийняте лише широкою більшістю громадян, незалежно від бажання чи голосу того чи іншого політика", – переконаний глава МЗС Молдови.

Міністр закордонних справ Молдови прокоментував заяву президентки Маї Санду щодо підтримки ідеї об’єднання з Румунією, зауваживши, що подібні думки не є чимось новим у політичному дискурсі країни. За його словами, Молдова регулярно роз’яснює партнерам геополітичні обставини, в яких перебуває держава, зокрема враховуючи нестабільну ситуацію у світі.

Він зазначив, що в нинішніх складних умовах не можна говорити про повну гарантію безпеки для Республіки Молдова. Щодо можливого об’єднання з Румунією, глава МЗС натякнув, що для громадян, які мають румунське громадянство, відповідь на це питання є очевидною.

Нагадаємо, почесний радник президента Румунії Еуджен Томак заявив, що Румунія готова до діалогу з Молдовою щодо можливого возз’єднання двох держав, однак лише за умови, що така ініціатива виходитиме також від молдовської сторони.

