Глава МИД Молдовы назвал условие возможного объединения с Румынией

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой заявил, что вопрос о возможном объединении с Румынией может быть вынесен на повестку дня, если со стороны РФ возникнет угроза суверенитету или территориальной целостности Молдовы. Об этом он сообщил в интервью Radio Moldova.

По словам Попшоя, Молдова не может игнорировать реальность в случае угрозы её существованию, особенно если речь идёт о безопасности граждан или попытках давления со стороны РФ. Он подчеркнул, что Россия начала приближаться к молдавским границам ещё с 2014 года, и нынешние события лишь усиливают эти опасения.

«И, очевидно, в случае, если ситуация выйдет из-под контроля и события будут развиваться таким образом, что непосредственно будут угрожать нашему существованию, суверенитету, территориальной целостности и, фактически, жизни и физической целостности наших граждан, такие решения принимаются в такие сложные моменты», — сказал Попшой.

Он подчеркнул, что решение о воссоединении с Румынией может быть принято только большинством голосов граждан.

«Это решение не является простым, и если бы оно было простым, то уже было бы принято… такое решение может быть принято лишь широкой большинством граждан, независимо от желания или голоса того или иного политика», — убеждён глава МИД Молдовы.

Министр иностранных дел Молдовы прокомментировал заявление президентки Майи Санду относительно поддержки идеи объединения с Румынией, отметив, что подобные мысли не являются чем-то новым в политическом дискурсе страны. По его словам, Молдова регулярно разъясняет партнёрам геополитические обстоятельства, в которых находится государство, в частности с учётом нестабильной ситуации в мире.

Он отметил, что в нынешних сложных условиях нельзя говорить о полной гарантии безопасности для Республики Молдова. Что касается возможного объединения с Румынией, глава МИД намекнул, что для граждан, имеющих румынское гражданство, ответ на этот вопрос является очевидным.

Напомним, почётный советник президента Румынии Эуджен Томак заявил, что Румыния готова к диалогу с Молдовой относительно возможного воссоединения двух государств, однако лишь при условии, что такая инициатива будет исходить также от молдавской стороны.

