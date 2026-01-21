У Польщі зійшов з рейок пасажирський потяг – поліція назвала причину аварії

Інцидент стався в Малопольському воєводстві через пошкодження рейки, спричинене морозами.

Фото: x.com/Bezpieczna_Kol

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Польщі на залізничній лінії Мехув–Сломники в Малопольському воєводстві зійшли з рейок два вагони пасажирського поїзда компанії Polregio. У момент інциденту в салоні перебувало близько 20 пасажирів. За попередньою інформацією, ніхто з них не постраждав. Про це повідомляє Onet Wiadomosci.

Після аварії рух поїздів на цій ділянці було тимчасово призупинено. На місці працювали відповідні служби, зокрема залізнична комісія, яка провела перевірку обставин події.

Як повідомила поліція, зовнішнього втручання у роботу залізничної інфраструктури не зафіксовано. Причиною сходження вагонів з рейок став природний розкол рейки, що виник через низькі температури повітря.

«Щодо інциденту, який стався в Малопольщі, повідомляємо, що залізнична комісія, яка проводила заходи на місці події, визначила відсутність зовнішнього втручання. Через низьку температуру на рейці природним чином виникли сколи. На місце події залучається ремонтне обладнання PKP для відновлення функціональності колій», – йдеться в повідомленні поліції в X.

«Згідно з інформацією, яку я отримав минулої ночі після аналізу, жодних елементів, пов’язаних з вибухівкою, не виявлено. Оскільки розслідування все ще триває, на 99 відсотків можна сказати, що це результат зносу, втоми матеріалу або морозу. Природні причини, а не саботаж», – зазначив міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.