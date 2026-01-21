В Польше сошел с рельсов пассажирский поезд – полиция назвала причину аварии

Инцидент произошел в Малопольском воеводстве из-за повреждения рельса, вызванного морозами.

Фото: x.com/Bezpieczna_Kol

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Польше на железнодорожной линии Мехув-Сломники в Малопольском воеводстве сошли с рельсов два вагона пассажирского поезда компании Polregio. В момент инцидента в салоне находилось около 20 пассажиров. По предварительной информации, никто из них не пострадал. Об этом сообщает Onet Wiadomosci.

После аварии движение поездов на этом участке было временно приостановлено. На месте работали соответствующие службы, в частности железнодорожная комиссия, которая провела проверку обстоятельств происшествия.

Как сообщила полиция, внешнего вмешательства в работу железнодорожной инфраструктуры не зафиксировано. Причиной схождения вагонов с рельсов стал естественный раскол рельса, возникший из-за низких температур воздуха.

«В отношении инцидента, произошедшего в Малопольше, сообщаем, что железнодорожная комиссия, проводившая мероприятия на месте происшествия, определила отсутствие внешнего вмешательства. Из-за низкой температуры на рельсе естественным образом возникли сколы. На место происшествия привлекается ремонтное оборудование PKP для восстановления функциональности путей», — говорится в сообщении полиции в X.

«Согласно информации, которую я получил прошлой ночью после анализа, никаких элементов, связанных со взрывчаткой, не обнаружено. Поскольку расследование все еще продолжается, на 99 процентов можно сказать, что это результат износа, усталости материала или мороза. Природные причины, а не саботаж», – отметил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.