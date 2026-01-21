  1. В мире

В Польше сошел с рельсов пассажирский поезд – полиция назвала причину аварии

13:02, 21 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Инцидент произошел в Малопольском воеводстве из-за повреждения рельса, вызванного морозами.
В Польше сошел с рельсов пассажирский поезд – полиция назвала причину аварии
Фото: x.com/Bezpieczna_Kol
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Польше на железнодорожной линии Мехув-Сломники в Малопольском воеводстве сошли с рельсов два вагона пассажирского поезда компании Polregio. В момент инцидента в салоне находилось около 20 пассажиров. По предварительной информации, никто из них не пострадал. Об этом сообщает Onet Wiadomosci.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

После аварии движение поездов на этом участке было временно приостановлено. На месте работали соответствующие службы, в частности железнодорожная комиссия, которая провела проверку обстоятельств происшествия.

Как сообщила полиция, внешнего вмешательства в работу железнодорожной инфраструктуры не зафиксировано. Причиной схождения вагонов с рельсов стал естественный раскол рельса, возникший из-за низких температур воздуха.

«В отношении инцидента, произошедшего в Малопольше, сообщаем, что железнодорожная комиссия, проводившая мероприятия на месте происшествия, определила отсутствие внешнего вмешательства. Из-за низкой температуры на рельсе естественным образом возникли сколы. На место происшествия привлекается ремонтное оборудование PKP для восстановления функциональности путей», — говорится в сообщении полиции в X.

«Согласно информации, которую я получил прошлой ночью после анализа, никаких элементов, связанных со взрывчаткой, не обнаружено. Поскольку расследование все еще продолжается, на 99 процентов можно сказать, что это результат износа, усталости материала или мороза. Природные причины, а не саботаж», – отметил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция Польша погода

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Индивидуальные трудовые споры в проекте Трудового кодекса: что именно меняется

Проект Трудового кодекса системно описывает основания, порядок и сроки урегулирования трудовых конфликтов между работником и работодателем.

Попытка обжалования провалилась: Хмельницкий апелляционный суд признал законным заочный приговор депутату РФ

Апелляционная инстанция подтвердила приговор российскому депутату за посягательство на территориальную целостность Украины.

ВСП обратилась к Генпрокурору из-за угрозы независимости судей

По сообщениям судей о вмешательстве в их деятельность Высший совет правосудия обратился в правоохранительные органы.

В Украине разрабатывают новые механизмы контроля и мониторинга государственной поддержки бизнеса

Законопроект предусматривает автоматизированный реестр для предоставителей помощи, сокращение сроков рассмотрения заявок.

Комитет ВРУ поддержал законопроект о трудоустройстве иностранцев, несмотря на предупреждения о социальных последствиях

Правительственная инициатива предусматривает запуск государственного веб-портала вакансий для иностранцев, электронные заявления и единое разрешение вместо двух.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]