Колишнього прем’єра Південної Кореї засудили на 23 роки за оголошення воєнного стану

14:48, 21 січня 2026
Експрем’єра визнали причетним до повстання, але сам він заперечує провину.
Фото: AP
Колишнього прем'єр-міністра Південної Кореї Хан Док Су засудили до 23 років позбавлення волі за участь у справі щодо оголошення воєнного стану без видимої причини. Про це повідомляє агентство Yonhap.

Звинувачення проти ексглави уряду

Хану інкримінували підбурювання до повстання, активну участь у ньому та лжесвідчення. Спеціальна група прокурорів вимагала для нього 15 років ув’язнення, однак Центральний райсуд Сеула присудив 23 роки.

Суд встановив, що Хан пропонував тодішньому президентові Юн Сок Йолю скликати засідання Кабінету міністрів перед оголошенням указу про воєнний стан. Він не висловив незгоди з указом і, за даними слідства, закликав міністра внутрішніх справ виконати наказ щодо відключення електроенергії та води для медіа, що критикували адміністрацію.

Позиція суду та наслідки повстання

Суддя зазначив, що хоча під час повстання 3 грудня 2024 року загиблих не було, інцидент стався завдяки мужності громадян, які протистояли озброєним військам голими руками та захищали парламент.

Відповідь Хана

Сам Хан заперечує провину, стверджуючи, що нічого не знав про плани воєнного стану, крім його оголошення, і ніколи не погоджувався на виконання наказів.

Хан став першим членом кабінету Юна, засудженим у справі про воєнний стан. Сам експрезидент Юн наразі фігурує у чотирьох судових процесах, де йому закидають зловживання владою та порушення законів про виборчу кампанію.

суд Південна Корея воєнний стан

