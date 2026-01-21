  1. В мире

Бывшего премьера Южной Кореи приговорили к 23 годам за объявление военного положения

14:48, 21 января 2026
Экс-премьера признали причастным к восстанию, но сам он отрицает вину.
Бывшего премьера Южной Кореи приговорили к 23 годам за объявление военного положения
Фото: AP
Бывшего премьер-министра Южной Кореи Хан Док Су приговорили к 23 годам лишения свободы за участие в деле об объявлении военного положения без видимой причины. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Обвинения против экс-главы правительства

Хану инкриминировали подстрекательство к восстанию, активное участие в нем и лжесвидетельство. Специальная группа прокуроров требовала для него 15 лет тюремного заключения, однако Центральный райсуд Сеула присудил 23 года.

Суд установил, что Хан предлагал тогдашнему президенту Юн Сок Йолю созвать заседание Кабинета министров перед объявлением указа о военном положении. Он не выразил несогласия с указом и, по данным следствия, призвал министра внутренних дел выполнить приказ об отключении электроэнергии и воды для СМИ, критиковавших администрацию.

Позиция суда и последствия восстания

Судья отметил, что хотя во время восстания 3 декабря 2024 года погибших не было, инцидент произошел благодаря мужеству граждан, которые противостояли вооруженным войскам голыми руками и защищали парламент.

Ответ Хана

Сам Хан отрицает вину, утверждая, что ничего не знал о планах военного положения, кроме его объявления, и никогда не соглашался на выполнение приказов.

Хан стал первым членом кабинета Юна, осужденным по делу о военном положении. Сам экс-президент Юн в настоящее время фигурирует в четырех судебных процессах, где ему вменяют злоупотребление властью и нарушение законов о избирательной кампании.

суд Южная Корея военное положение

