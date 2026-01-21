У Німеччині майже тисяча шукачів притулку зникла без сліду

Місцеперебування 923 осіб залишається невідомим, влада переглядає процедури та обмінюється даними з іншими землями.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У німецькій землі Рейнланд-Пфальц за півтора року з приймальних центрів зникли 923 шукачі притулку, і їхнє місцеперебування досі невідоме. Про це повідомляє Welt з посиланням на Міністерство інтеграції в Майнці.

Дані охоплюють період з 1 липня 2024 року до кінця 2025 року. Згідно з офіційною термінологією, ці особи вважаються «зниклими», якщо вони не з’являються у центрі понад три дні. Міграційна процедура передбачає, що переселенці перебувають у приймальних центрах максимум 18 місяців, після чого їх розподіляють по муніципалітетах.

Питання масових зникнень розпочало активне обговорення після повідомлень про біженців, що зникли з центру в Бітбурзі. Наразі ситуація розглядається комітетом з інтеграції земельного парламенту в Майнці.

Президент Агентства з прийому біженців (ADD) Томас Ліннерц заявив, що всі 923 особи більше не отримуватимуть державну допомогу. Державний секретар з питань інтеграції Янош Літтіг повідомив, що проводитимуться заходи для поліпшення процедур у приймальних центрах, а також вивчатиметься досвід інших федеральних земель щодо контролю за шукачами притулку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.