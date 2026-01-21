В Германии почти тысяча просителей убежища исчезла без следа

Местонахождение 923 человек остается неизвестным, власти пересматривают процедуры и обмениваются данными с другими землями.

В немецкой земле Рейнланд-Пфальц за полтора года из приемных центров исчезли 923 просителя убежища, и их местонахождение до сих пор неизвестно. Об этом сообщает Welt со ссылкой на Министерство интеграции в Майнце.

Данные охватывают период с 1 июля 2024 года до конца 2025 года. Согласно официальной терминологии, эти лица считаются «пропавшими», если они не появляются в центре более трех дней. Миграционная процедура предусматривает, что переселенцы находятся в приемных центрах максимум 18 месяцев, после чего их распределяют по муниципалитетам.

Вопрос массовых исчезновений начал активно обсуждаться после сообщений о беженцах, пропавших из центра в Битбурге. В настоящее время ситуация рассматривается комитетом по интеграции земельного парламента в Майнце.

Президент Агентства по приему беженцев (ADD) Томас Линнерц заявил, что все 923 человека больше не будут получать государственную помощь. Государственный секретарь по вопросам интеграции Янош Литтиг сообщил, что будут проводиться мероприятия по улучшению процедур в приемных центрах, а также будет изучаться опыт других федеральных земель по контролю за лицами, ищущими убежища.

