  1. У світі

Віткофф підтвердив поїздку до Москви у п’ятницю для завершення переговорного процесу щодо України

10:36, 22 січня 2026
Спецпосланець США повідомив про прогрес у мирних переговорах з Росією.
Віткофф підтвердив поїздку до Москви у п’ятницю для завершення переговорного процесу щодо України
Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив про «значний прогрес» у мирних переговорах та підтвердив, що ввечері у четвер прямує до Москви.

На Українському сніданку у Давосі він зазначив: «Я вважаю, що ми досягли значного прогресу. Я думаю, що на початку цього процесу була невелика плутанина. Я збираюся до Москви, але думаю, що було важливо поїхати туди, тому що ми вже на фінішній прямій. І я насправді оптимістично налаштований».

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп планують зустрітися у четвер у Давосі незадовго до того, як спецпосланці Білого дому Стів Віткофф і Джаред Кушнер вирушать до Москви на зустріч із Путіним. Обидві зустрічі будуть стосуватимуться мирного плану Трампа щодо України.

США росія Україна війна

