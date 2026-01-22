Виткофф подтвердил поездку в Москву в пятницу для завершения переговорного процесса по Украине

Спецпосланник США сообщил о прогрессе в мирных переговорах с Россией.

Спецпосланник президента США Стив Виткофф заявил о «значительном прогрессе» в мирных переговорах и подтвердил, что вечером в четверг отправляется в Москву.

На Украинском завтраке в Давосе он отметил: «Я считаю, что мы достигли значительного прогресса. Я думаю, что в начале этого процесса была небольшая путаница. Я собираюсь в Москву, но думаю, что было важно поехать туда, потому что мы уже на финишной прямой. И я на самом деле настроен оптимистично».

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп планируют встретиться в четверг в Давосе незадолго до того, как спецпосланцы Белого дома Стив Виткофф и Джаред Кушнер отправятся в Москву на встречу с Путиным. Обе встречи будут касаться мирного плана Трампа по Украине.

