  1. В мире

Виткофф подтвердил поездку в Москву в пятницу для завершения переговорного процесса по Украине

10:36, 22 января 2026
Спецпосланник США сообщил о прогрессе в мирных переговорах с Россией.
Спецпосланник президента США Стив Виткофф заявил о «значительном прогрессе» в мирных переговорах и подтвердил, что вечером в четверг отправляется в Москву.

На Украинском завтраке в Давосе он отметил: «Я считаю, что мы достигли значительного прогресса. Я думаю, что в начале этого процесса была небольшая путаница. Я собираюсь в Москву, но думаю, что было важно поехать туда, потому что мы уже на финишной прямой. И я на самом деле настроен оптимистично».

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп планируют встретиться в четверг в Давосе незадолго до того, как спецпосланцы Белого дома Стив Виткофф и Джаред Кушнер отправятся в Москву на встречу с Путиным. Обе встречи будут касаться мирного плана Трампа по Украине.

США россия Украина война

