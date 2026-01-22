Трамп може запропонувати по $1 млн кожному жителю Гренландії за підтримку приєднання до США

Пропозиція президента США викликала критику Данії та занепокоєння союзників по НАТО.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість запропонувати кожному жителю Гренландії по 1 мільйону доларів у разі підтримки приєднання острова до Сполучених Штатів. На Гренландії проживає близько 57 тисяч людей, тож загальна сума потенційної виплати може сягати приблизно $57 млрд, пише Daily Mail.

Контекст та попередні суперечки

Раніше Трамп погрожував військовим вторгненням на острів після суперечок із Великою Британією та іншими союзниками по НАТО. Після переговорів із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте президент США заявив про узгодження «рамок майбутньої угоди» щодо контролю над Гренландією, підкресливши стратегічне значення острова для безпеки США.

Трамп також повідомив про призупинення планів щодо введення мит проти країн, що опираються його планам, включно з Великою Британією. Після цього фондові ринки США відреагували зростанням.

Деталі пропозиції та реакція союзників

Згідно з даними The New York Times, обговорюється передача США невеликих ділянок гренландської території для будівництва військових баз, порівнянних із британськими базами на Кіпрі. Трамп назвав угоду «довгостроковою» і наголосив, що вона може діяти «безкінечно».

Водночас міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен заявив, що володіння Гренландією США є «червоною лінією» і Копенгаген не поступиться суверенітетом острова.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.