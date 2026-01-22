Трамп может предложить по $1 млн каждому жителю Гренландии за поддержку присоединения к США

Предложение президента США вызвало критику Дании и беспокойство союзников по НАТО.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность предложить каждому жителю Гренландии по 1 миллиону долларов в случае поддержки присоединения острова к Соединенным Штатам. На Гренландии проживает около 57 тысяч человек, поэтому общая сумма потенциальной выплаты может достигать примерно $57 млрд, пишет Daily Mail.

Контекст и предыдущие споры

Ранее Трамп угрожал военным вторжением на остров после споров с Великобританией и другими союзниками по НАТО. После переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте президент США заявил о согласовании «рамки будущего соглашения» по контролю над Гренландией, подчеркнув стратегическое значение острова для безопасности США.

Трамп также сообщил о приостановке планов по введению пошлин против стран, сопротивляющихся его планам, включая Великобританию. После этого фондовые рынки США отреагировали ростом.

Детали предложения и реакция союзников

Согласно данным The New York Times, обсуждается передача США небольших участков гренландской территории для строительства военных баз, сопоставимых с британскими базами на Кипре. Трамп назвал соглашение «долгосрочным» и подчеркнул, что оно может действовать «бесконечно».

В то же время министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен заявил, что владение Гренландией США является «красной чертой» и Копенгаген не уступит суверенитет острова.

