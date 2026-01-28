  1. У світі

ШІ пообіцяв користувачу $14000, якщо його інформація буде фейком: чат-бот визнав помилку, а що вирішив суд

13:05, 28 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Китайський суд уперше визначив межі відповідальності за «галюцинації» ШІ.
ШІ пообіцяв користувачу $14000, якщо його інформація буде фейком: чат-бот визнав помилку, а що вирішив суд
Фото: businessfocus.co.ug
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Інтернет-суд міста Ханчжоу ухвалив знакове рішення, яким визначив, що так звані «галюцинації» штучного інтелекту та згенеровані ним порожні обіцянки не є проявом юридичного наміру і не тягнуть за собою цивільної відповідальності розробника, пише CNS.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Справу, яка стала першим у Китаї судовим рішенням щодо деліктних вимог, пов’язаних із помилками генеративного ШІ, розглядали з червня 2025 року. Користувач на прізвище Лян скористався ШІ-платформою, щоб уточнити інформацію про університет для вступу свого родича. Чат-бот помилково вказав розташування головного кампусу навчального закладу.

Коли Лян звернув увагу на помилку, система наполягала на своїй правоті й навіть заявила: «Якщо згенерований контент неправильний, я компенсую вам 100 тисяч юанів» (приблизно 14378 доларів), порадивши звернутися з позовом до Інтернет-суду Ханчжоу. Лише після того, як користувач надав офіційні документи приймальної комісії, ШІ визнав помилку.

Лян подав позов до розробника платформи, вимагаючи 9 999 юанів (майже 1500 доларів) компенсації, посилаючись на те, що був введений в оману неправдивою інформацією та має право на виплату, обіцяну чат-ботом.

Суд відмовив у задоволенні позову, зазначивши, що штучний інтелект не має цивільної правосуб’єктності й не може формувати юридично значущі волевиявлення. Відповідно, відповіді машини не можуть розцінюватися як обов’язкова пропозиція з боку провайдера сервісу.

Також суд дійшов висновку, що розробник виконав свої обов’язки, запровадивши користувацькі угоди та застереження щодо можливих неточностей. За наявності таких запобіжників саме по собі генерування неправильної інформації — відомого явища «галюцинацій» ШІ — не є порушенням прав.

У зв’язку з відсутністю вини та порушення суд відхилив усі вимоги позивача. Рішення не було оскаржене жодною зі сторін.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Китай штучний інтелект ШІ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ПФУ перевірятиме суми пенсійних зборів за нотаріальними договорами

Законопроєкт передбачає, що нотаріуси надаватимуть інформацію про суми оформлених договорів, що дозволить ПФУ контролювати повноту нарахування пенсійних внесків.

Верховна Рада планує посилити судовий захист у справах про зниклих безвісти: що зміниться

Верховна Рада планує спростити шлях до визнання особи безвісно відсутньою під час війни.

Рада хоче заборонити зменшення зарплати без згоди працівника: законопроект

Комітет Верховної Ради розглядатиме законопроєкт, який може суттєво обмежити можливості роботодавців односторонньо змінювати умови оплати праці.

Блокування транзиту та заборона повернення платежів – Рада ініціює нові повноваження для митних органів

Верховна рада готує нові правила гри для підсанкційного бізнесу – митниця отримає право відмовляти у прийнятті декларацій та оформленні товарів.

Соцдопомога і пенсія: у Раді пропонують закріпити право дітей з інвалідністю на дві виплати одразу

Пенсію та соціальну допомогу для дітей з інвалідністю й осіб з інвалідністю з дитинства призначатимуть одночасно — за умови подання заяви.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]