ШІ пообіцяв користувачу $14000, якщо його інформація буде фейком: чат-бот визнав помилку, а що вирішив суд

Китайський суд уперше визначив межі відповідальності за «галюцинації» ШІ.

Фото: businessfocus.co.ug

Інтернет-суд міста Ханчжоу ухвалив знакове рішення, яким визначив, що так звані «галюцинації» штучного інтелекту та згенеровані ним порожні обіцянки не є проявом юридичного наміру і не тягнуть за собою цивільної відповідальності розробника, пише CNS.

Справу, яка стала першим у Китаї судовим рішенням щодо деліктних вимог, пов’язаних із помилками генеративного ШІ, розглядали з червня 2025 року. Користувач на прізвище Лян скористався ШІ-платформою, щоб уточнити інформацію про університет для вступу свого родича. Чат-бот помилково вказав розташування головного кампусу навчального закладу.

Коли Лян звернув увагу на помилку, система наполягала на своїй правоті й навіть заявила: «Якщо згенерований контент неправильний, я компенсую вам 100 тисяч юанів» (приблизно 14378 доларів), порадивши звернутися з позовом до Інтернет-суду Ханчжоу. Лише після того, як користувач надав офіційні документи приймальної комісії, ШІ визнав помилку.

Лян подав позов до розробника платформи, вимагаючи 9 999 юанів (майже 1500 доларів) компенсації, посилаючись на те, що був введений в оману неправдивою інформацією та має право на виплату, обіцяну чат-ботом.

Суд відмовив у задоволенні позову, зазначивши, що штучний інтелект не має цивільної правосуб’єктності й не може формувати юридично значущі волевиявлення. Відповідно, відповіді машини не можуть розцінюватися як обов’язкова пропозиція з боку провайдера сервісу.

Також суд дійшов висновку, що розробник виконав свої обов’язки, запровадивши користувацькі угоди та застереження щодо можливих неточностей. За наявності таких запобіжників саме по собі генерування неправильної інформації — відомого явища «галюцинацій» ШІ — не є порушенням прав.

У зв’язку з відсутністю вини та порушення суд відхилив усі вимоги позивача. Рішення не було оскаржене жодною зі сторін.

