  1. В мире

ИИ пообещал пользователю $14000, если его информация окажется фейком: чат-бот признал ошибку, а что решил суд

13:05, 28 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Китайский суд впервые определил границы ответственности за «галлюцинации» ИИ.
ИИ пообещал пользователю $14000, если его информация окажется фейком: чат-бот признал ошибку, а что решил суд
Фото: businessfocus.co.ug
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Интернет-суд города Ханчжоу вынес знаковое решение, которым определил, что так называемые «галлюцинации» искусственного интеллекта и сгенерированные им пустые обещания не являются проявлением юридического намерения и не влекут за собой гражданской ответственности разработчика, пишет CNS.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Дело, ставшее первым в Китае судебным решением по деликтным требованиям, связанным с ошибками генеративного ИИ, рассматривалось с июня 2025 года. Пользователь по фамилии Лян воспользовался ИИ-платформой, чтобы уточнить информацию об университете для поступления своего родственника. Чат-бот ошибочно указал местоположение главного кампуса учебного заведения.

Когда Лян обратил внимание на ошибку, система настаивала на своей правоте и даже заявила: «Если сгенерированный контент неверный, я компенсирую вам 100 тысяч юаней» (примерно 14 378 долларов), посоветовав обратиться с иском в Интернет-суд Ханчжоу. Лишь после того, как пользователь предоставил официальные документы приемной комиссии, ИИ признал ошибку.

Лян подал иск к разработчику платформы, требуя 9 999 юаней (почти 1 500 долларов) компенсации, ссылаясь на то, что был введен в заблуждение недостоверной информацией и имеет право на выплату, обещанную чат-ботом.

Суд отказал в удовлетворении иска, указав, что искусственный интеллект не обладает гражданской правосубъектностью и не может формировать юридически значимые волеизъявления. Соответственно, ответы машины не могут расцениваться как обязательное предложение со стороны провайдера сервиса.

Также суд пришел к выводу, что разработчик выполнил свои обязанности, внедрив пользовательские соглашения и предупреждения о возможных неточностях. При наличии таких предохранительных мер само по себе генерирование неправильной информации — известного явления «галлюцинаций» ИИ — не является нарушением прав.

В связи с отсутствием вины и нарушения суд отклонил все требования истца. Решение не было обжаловано ни одной из сторон.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Китай искусственный интеллект ИИ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Соцпомощь и пенсия: в Раде предлагают закрепить право детей с инвалидностью на две выплаты сразу

Пенсию и социальную помощь для детей с инвалидностью и лиц с инвалидностью с детства будут назначать одновременно — при условии подачи заявления.

Без судимости, но с возвращением на службу в Нацгвардию: суд во Львове рассмотрел дело о СЗЧ

Суд решил, что нормы военного времени допускают освобождение от наказания при условии продолжения службы.

Павел Вовк: Информационное давление имеет единственную цель — повлиять на судебный процесс Большой Палаты Верховного Суда

Павел Вовк о давлении на суд, роли ВСП и ожиданиях от решения Большой Палаты Верховного Суда.

Военнослужащих на больничном не будут лишать специальных доплат в размере 30 тысяч гривен

Военные продолжат получать ежемесячное вознаграждение в размере 30  000 гривен за выполнение боевых и специальных задач даже во время больничного.

Местные советы смогут работать при 50% состава: новый законопроект ВРУ

Новый законопроект «Об обеспечении полномочности местных советов» скрывает инструменты для устранения городских голов и создания военных администраций.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]