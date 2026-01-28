ИИ пообещал пользователю $14000, если его информация окажется фейком: чат-бот признал ошибку, а что решил суд

Китайский суд впервые определил границы ответственности за «галлюцинации» ИИ.

Интернет-суд города Ханчжоу вынес знаковое решение, которым определил, что так называемые «галлюцинации» искусственного интеллекта и сгенерированные им пустые обещания не являются проявлением юридического намерения и не влекут за собой гражданской ответственности разработчика, пишет CNS.

Дело, ставшее первым в Китае судебным решением по деликтным требованиям, связанным с ошибками генеративного ИИ, рассматривалось с июня 2025 года. Пользователь по фамилии Лян воспользовался ИИ-платформой, чтобы уточнить информацию об университете для поступления своего родственника. Чат-бот ошибочно указал местоположение главного кампуса учебного заведения.

Когда Лян обратил внимание на ошибку, система настаивала на своей правоте и даже заявила: «Если сгенерированный контент неверный, я компенсирую вам 100 тысяч юаней» (примерно 14 378 долларов), посоветовав обратиться с иском в Интернет-суд Ханчжоу. Лишь после того, как пользователь предоставил официальные документы приемной комиссии, ИИ признал ошибку.

Лян подал иск к разработчику платформы, требуя 9 999 юаней (почти 1 500 долларов) компенсации, ссылаясь на то, что был введен в заблуждение недостоверной информацией и имеет право на выплату, обещанную чат-ботом.

Суд отказал в удовлетворении иска, указав, что искусственный интеллект не обладает гражданской правосубъектностью и не может формировать юридически значимые волеизъявления. Соответственно, ответы машины не могут расцениваться как обязательное предложение со стороны провайдера сервиса.

Также суд пришел к выводу, что разработчик выполнил свои обязанности, внедрив пользовательские соглашения и предупреждения о возможных неточностях. При наличии таких предохранительных мер само по себе генерирование неправильной информации — известного явления «галлюцинаций» ИИ — не является нарушением прав.

В связи с отсутствием вины и нарушения суд отклонил все требования истца. Решение не было обжаловано ни одной из сторон.

