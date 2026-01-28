У США чоловік отримав штраф за гавкіт собаки

Мешканець округу Йорк програв трирічну судову боротьбу.

Фото: Positively.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Мешканець округу Йорк протягом трьох років намагався оскаржити припис про порушення громадського спокою через гавкіт свого собаки, однак зазнав поразки у черговій спробі перегляду справи, пише Pennlive.

Ендрю Маккормак тричі оскаржував припис і штраф у розмірі 25 доларів США — і щоразу програвав. У результаті він додатково сплатив сотні доларів судових витрат і зборів.

Суд Пенсільванії постановив, що місцеве положення про громадські незручності є конституційним, Маккормаку було забезпечено справедливий розгляд на рівні округу, а доказів було достатньо для визнання його винним у порушенні правил.

Як випливає з судового рішення, 7 березня 2023 року регіональна поліція Північного округу Йорк склала припис після скарги на те, що собака Маккормака на кличку Макс гучно гавкав. Загалом поліція отримала три скарги, а після четвертої власника притягнули до відповідальності.

Під час слухання у суді округу Йорк сусід Маккормака надав три аудіозаписи гавкоту та свідчив, що собака часто вибігав з будинку, гавкав від п’яти до десяти хвилин і повертався назад, повторюючи це протягом однієї-двох годин.

Маккормак заперечував, що місцеві правила не визначають конкретної тривалості гавкоту, яка вважалася б порушенням. Він стверджував, що собака лише «соціально гавкав» разом з іншими псами або грався. «Це те, що собаки мають робити. Розважатися!» — заявив він.

Загальна сума витрат у справі склала приблизно 626,98 доларів.

«Ймовірно, мені доведеться зупинитися на цьому етапі. Я не думаю, що маю хороші шанси у Верховному суді, — сказав Маккормак. — Суд не бачить це так, як я, тож… як є».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.