  1. У світі

У США чоловік отримав штраф за гавкіт собаки

16:38, 28 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Мешканець округу Йорк програв трирічну судову боротьбу.
У США чоловік отримав штраф за гавкіт собаки
Фото: Positively.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Мешканець округу Йорк протягом трьох років намагався оскаржити припис про порушення громадського спокою через гавкіт свого собаки, однак зазнав поразки у черговій спробі перегляду справи, пише Pennlive.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Ендрю Маккормак тричі оскаржував припис і штраф у розмірі 25 доларів США — і щоразу програвав. У результаті він додатково сплатив сотні доларів судових витрат і зборів.

Суд Пенсільванії постановив, що місцеве положення про громадські незручності є конституційним, Маккормаку було забезпечено справедливий розгляд на рівні округу, а доказів було достатньо для визнання його винним у порушенні правил.

Як випливає з судового рішення, 7 березня 2023 року регіональна поліція Північного округу Йорк склала припис після скарги на те, що собака Маккормака на кличку Макс гучно гавкав. Загалом поліція отримала три скарги, а після четвертої власника притягнули до відповідальності.

Під час слухання у суді округу Йорк сусід Маккормака надав три аудіозаписи гавкоту та свідчив, що собака часто вибігав з будинку, гавкав від п’яти до десяти хвилин і повертався назад, повторюючи це протягом однієї-двох годин.

Маккормак заперечував, що місцеві правила не визначають конкретної тривалості гавкоту, яка вважалася б порушенням. Він стверджував, що собака лише «соціально гавкав» разом з іншими псами або грався. «Це те, що собаки мають робити. Розважатися!» — заявив він.

Загальна сума витрат у справі склала приблизно 626,98 доларів.

«Ймовірно, мені доведеться зупинитися на цьому етапі. Я не думаю, що маю хороші шанси у Верховному суді, — сказав Маккормак. — Суд не бачить це так, як я, тож… як є».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд США штраф

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Обов’язкове страхування волонтерів можуть зробити формальністю — у Раді розкритикували законопроєкт

Чому Верховна Рада повернула на доопрацювання законопроєкт про обов’язкове державне страхування волонтерів.

Керування під забороною: суд у Солоному наголосив на обов’язковості належного повідомлення водія

Суд зазначив, що формальні відомості не прирівнюються до об’єктивно встановленого правопорушення.

Рада хоче заборонити зменшення зарплати без згоди працівника: законопроект

Комітет Верховної Ради розглядатиме законопроєкт, який може суттєво обмежити можливості роботодавців односторонньо змінювати умови оплати праці.

Які адміністративні послуги залишаються безоплатними в законопроекті «Про адміністративний збір»

У парламенті готують до другого читання законопроект, який гарантує безоплатність ключових адміністративних послуг — від реєстрації народження до першого паспорта.

Соцдопомога і пенсія: у Раді пропонують закріпити право дітей з інвалідністю на дві виплати одразу

Пенсію та соціальну допомогу для дітей з інвалідністю й осіб з інвалідністю з дитинства призначатимуть одночасно — за умови подання заяви.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]